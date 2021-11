WhatsApp es una app imprescindible para muchos. Tanto en lo personal como en lo profesional. Grupos familiares, de amigos, de padres y madres del colegio, del gimnasio, de tu empresa, de tu clase de inglés… Esta aplicación de mensajería instantánea propiedad de Facebook se ha convertido en la opción predilecta para hablar con cualquiera y mantenerse al día de asuntos personales y profesionales. Vamos, que si borras esta app por accidente perderás información importante. De ahí la importancia de la copia de seguridad de WhatsApp.

Gracias a la copia de seguridad, al cambiar de teléfono o al perder tu smartphone puedes recuperar conversaciones, chats y los archivos compartidos allí. Además, puedes configurar la copia de seguridad para se realice de manera automática. Y desde hace poco, también puedes cifrarla para guardarla con seguridad.

Qué incluye la copia de seguridad de WhatsApp

Cuando haces una copia de seguridad de WhatsApp estás guardando tu historia de chats. Esto incluye tanto los mensajes y conversaciones con tus contactos como los grupos. En segundo lugar, se almacena todo el contenido multimedia que has recibido en los chats. Tanto fotografías como vídeos, mensajes de voz, stickers, animaciones GIF y documentos.

De manera opcional, puedes excluir los vídeos de la copia de seguridad, ya que son los archivos más pesados y que antes llenarán tu espacio disponible en tu teléfono y/o en a nube. Si te preocupa ese espacio, puedes eliminar vídeos repetidos o innecesarios desde la propia aplicación de WhatsApp, en Configuración > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Allí verás los vídeos más pesados y los más reenviados.

Dónde se guarda la copia de seguridad

La copia de seguridad que crea WhatsApp se puede almacenar localmente y/o en la nube. Según WhatsApp, la copia local se almacena durante siete días y se realiza de forma automática cada día a las 2 de la madrugada. Se guarda en un archivo al que puedes acceder, si bien no está muy accesible que digamos. En Android, suele estar en /sdcard/WhatsApp/ o en la carpeta WhatsAppDatabases. En iOS es más complicado acceder a esa copia.

La copia en la nube de WhatsApp se guarda en Google Drive, en Android, y en iCloud, en iOS. En ambos casos, la copia es accesible por la propia aplicación pero no es visible al usuario. Vamos, que no puedes ver una carpeta o archivo con la copia de seguridad. Sólo pedirle a WhatsApp que haga la copia y, posteriormente, que la restaure. Así que si necesitas guardar una conversación, es mejor acudir a la opción Exportar.

Cómo crear una copia de seguridad en la nube

La copia local de WhatsApp se realiza automáticamente. La copia en la nube también, pero podemos configurar cada cuánto tiempo hacerla, desactivarla y otras cosas como excluir los vídeos de la copia. Así que para asegurarnos de que las copias de seguridad están bien configuradas, mejor comprobarlo.

En Android, tendrás que ir a Ajustes > Chats > Copia de seguridad. Y en iOS, en Configuración > Chats > Copia de seguridad. En ambos casos, desde ahí verás cuándo se hizo la última copia de seguridad, el tamaño del archivo, podrás pedir una copia manual y decidir si la copia será diaria, semanal, mensual o, directamente, no hacerla nunca.

Para hacer la copia de seguridad, en Android tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Google. Y en iOS, hacer lo propio con tu cuenta de iCloud. Ambas son necesarias para hacer copias de seguridad y otras tareas relacionadas con tu iPhone y smartphone Android.

Cómo exportar chats y archivos

La copia de seguridad de WhatsApp sirve para restaurar tus conversaciones y archivos en caso de pérdida o restauración de tu teléfono o si adquieres un nuevo terminal. De ahí que si lo único que quieres es guardar una copia de una conversación con sus archivos para acceder a ello desde otros dispositivos, es mejor acudir a la función de exportar.

En Android, deberás entrar a un chat individual o grupal. Pulsamos en el icono Más > Exportar chat. En iOS también puedes exportar el chat si pulsas en el nombre del chat o grupo. Además, en iOS también puedes ir a Ajustes > Chats > Exportar chat. Ahí verás las conversaciones y grupos, por separado. Podrás elegir el que quieres y exportarlo incluyendo o no los archivos. En concreto, te preguntará si Adjuntar archivos o Sin archivos.

Según WhatsApp, “se creará un correo electrónico con tu historial de chat en un archivo adjunto en formato .txt”. Los archivos adjuntos van por separado. “Si adjuntas los archivos, podrás exportar los 10.000 mensajes más recientes. Si no los adjuntas, podrás exportar 40.000 mensajes. Estas restricciones se deben al tamaño máximo del correo electrónico.”

Cómo cifrar tu copia de seguridad de WhatsApp de extremo a extremo

Una de las funciones más recientes de WhatsApp tiene que ver con cómo se guardan las copias de seguridad de tus conversaciones y mensajes. Hasta ahora, aunque estaban ocultos a tu vista, se guardaban tal cual. Vamos, que cualquiera podía acceder con los conocimientos y credenciales adecuados. Pero desde ahora, puedes guardar esa copia de seguridad con cifrado de extremo a extremo.

El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp funciona tanto en iOS como en Android. Su objetivo es añadir una capa adicional de seguridad a estas copias para que nadie, salvo tú, puedas acceder a ese contenido tan delicado. En teoría, ni los responsables de WhatsApp pueden tener acceso. “El cifrado de extremo a extremo garantiza que solo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo.”

Por el momento, esta función no está activada por defecto. Así que tendrás que ser tú quien la active. Desde Android, deberás ir a Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo y pulsar en Activar. Tendrás que crear una contraseña o clave de cifrado de 64 dígitos. Finalmente, pulsa en Crear para que la copia se realice con el cifrado de extremo a extremo.

Guarda a buen recaudo esa contraseña o clave. Si la pierdes, no podrás restaurar las copias de seguridad cifradas. “Si pierdes tus chats de WhatsApp y olvidas tu contraseña o clave, no podrás restaurar tu copia de seguridad. WhatsApp no puede restablecer tu contraseña ni restaurar la copia de seguridad por ti”. Puedes ayudarte de herramientas como 1Password o LastPass.