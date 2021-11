Jungle Cruise (disponible en Disney+), de Jaume Collet-Serra, trajo de vuelta de las películas de aventuras de toda la vida. Y no a costa de superhéroes, excursiones terroríficas o recorridos filosóficos. El entretenimiento puro y duro de la película, conquistó al público y aunque no convenció demasiado a la crítica, sí que logró convertirse en un éxito. Lo hizo por su capacidad para demostrar que la sed de aventuras todavía forma parte del gusto del gran público.

¿No has visto Jungle Cruise? No hay problema. El Disney+ Day trae una gran novedad: junto a Shang -Chi y la leyenda de los diez anillos, Jungle Cruise estará disponible para todos los usuarios de la plataforma a partir del 12 de noviembre.

En cualquier caso, si disfrutaste de la película de aventuras y recuperaste el gusto por las grandes aventuras en lugares misteriosos, te dejamos cinco que seguramente disfrutarás. En especial, si quieres un recorrido desde los grandes enigmas a las carcajadas más sinceras. Para felicidad de los devotos, el clásico género de Hollywood regresó con toda su capacidad para impactar, seducir y emocionar.

'La reina de África', disponible en Filmin

Uno de los grandes clásicos del cine de aventura, ahora forma parte del catálogo de Filmin y en su mejor versión. Protagonizada por el inmortal Humphrey Bogart y la poderosa Katharine Hepburn, es la quintaesencia del género. Cuando una misionera (Hepburn) viaja por río para atravesar África con un capitán malhumorado (Bogart), no habrá nada que no pueda suceder. El dúo de actores tiene una química asombrosa y la película de aventuras un ritmo frenético que no se detiene desde la primera escena.

¿Nada de eso te convence? Entonces lo harán las infinitas, humorísticas y al final encantadoras discusiones entre los protagonistas. Bogart tiene un sentido irónico del humor que te encantará. Y Hepburn muy poca paciencia para juegos de palabras. Entre ambas cosas, como no, surgirá el amor.

'Tras el corazón verde', disponible en Disney+

Joan Wilder (Kathleen Turner) es una escritora que se aburre en la ciudad cuando debe viajar a la lejana Colombia para descubrir un misterio criminal. En medio de una travesía extravagante, disparatada y peligrosa, se topará con Jack T. Colton (Michael Douglas). Pero lo que comienza como una comedia de situación en medio de dos desconocidos, termina por tomar toda la potencia de un argumento inteligente y ágil.

La química entre Turner y Douglas brilla, la puesta en escena de Zemeckis es intuitiva y bien construida. Pero lo mejor es la capacidad del guion de la película de aventuras para divertir, desconcertar y seducir al público. Una pequeña joya que ha envejecido con buen gusto y mejor humor.

'El planeta del tesoro', disponible en Disney+

La adaptación libre de la novela de Robert Louis Stevenson es una mirada elegante del género de la aventura desde la animación. Cuando el pequeño Jim Hawkins encuentra un mapa del tesoro su vida se convertirá en un trepidante camino de obstáculos hacia el misterio.

Como si eso no fuera suficiente, nuestro héroe se unirá una tripulación pirata espacial dirigida por John Silver para desentrañar el enigma. Pero no todo resultará tal y como Jim lo imagina, mucho menos cuando debe poner a prueba su confianza, su habilidad e inteligencia en medio de situaciones disparatadas.

'Indiana Jones en busca del arca perdida', disponible en Amazon Prime

El arqueólogo y aventurero más famoso es también el centro de varias de las historias de aventuras más famosas del cine. Pero sin duda, Indiana Jones en busca del arca perdida es un clásico que merece al menos una revisión. Con todo su aire frenético y con sus grandes escenas que hicieron historia cinematográfica, es también un recorrido por un tipo de argumento de asombroso ingenio.

Indiana Jones, armado con látigo y astucia, deberá enfrentarse a los Nazis y a los misterios que esconde la mítica Arca de la Alianza. La película de aventuras tiene un ritmo extraordinario, un sentido del humor retorcido y varias escenas para la historia. ¿De qué otra forma podríamos llamar a ese momento en que el mismísimo Hitler dio su firma a un aterrado doctor Jones?

¿Nada de eso te convence? Lo hará sus magníficos escenarios, su sentido del absurdo y por supuesto, su maravillosa banda sonora, con un John Williams en plena forma.

'La búsqueda', disponible en Disney+

Ben Gates (un asombrosamente normal Nicolas Cage) es un historiador en busca de un tesoro perdido. Pero también es un sujeto brillante que descifra enigmas imposibles para sortear peligros y obstáculos. Con un aire erudito y tecnológico que la convirtió en un éxito instantáneo, la película de aventuras es el punto de inicio de una saga discreta. Además, de una brillante manera de ver el género de aventuras como algo más que músculos y proezas de fuerza.

¿Nada de eso te convence? Pues quizás esto lo haga: habrá serie de la franquicia gracias a Disney+. ¡Ben Gates está a punto de regresar!