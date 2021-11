Hablar de Bloodborne no es cualquier cosa. Algunos lo consideran uno de los mejores juegos de la anterior generación y, al mismo tiempo, un referente del catálogo exclusivo de PlayStation. La obra de Hideteka Miyazaki igualmente presume una comunidad fiel que demuestra su pasión de manera regular. Eso sí, puedes estar seguro que ninguna creación es tan sorprendente como la que verás hoy.

Aunque no lo creas, un fan se asignó la tarea de crear una versión de Bloodborne para PlayStation 1, la consola mítica que vio la luz durante 1994. El proyecto lleva por nombre Bloodborne PSX y se trata, desde luego, de un demake. Si no estás familiarizado con este término, no te preocupes, te lo explicamos a continuación.

En este caso, un demake es la recreación de un juego, pero adaptada para una plataforma más antigua que la original. Por lo general, en la industria de los videojuegos escuchamos el término "remake", que aunque también es una recreación, se hace para una plataforma más avanzada que la original.

Con Bloodborne PSX, el responsable está juntando la visión de Miyazaki con los gráficos de la PlayStation 1. En el vídeo inferior tú mismo podrás comprobar que su trabajo es muy fiel al juego de FromSoftware y Sony Japan Studio. Lo mejor de todo es que será completamente gratuito y lo podrás descargar en PC a partir del 31 de enero de 2022. Suponiendo, claro, que no hay retrasos de por medio.

El demake de Bloodborne viene en camino, ¿y el remake?

Inevitablemente, la existencia de Bloodborne PSX ha vuelto a generar conversación en torno a una posible remasterización o remake de Bloodborne. Si bien es un gran deseo entre muchos jugadores, y ciertamente hay pistas que apuntan a ello, Sony no ha confirmado nada.

A principios de octubre, Colin Moriaty, un respetado periodista de la industria de los videojuegos, dejó entrever que Bluepoint Games, estudio adquirido recientemente por Sony, está trabajando en un proyecto relacionado con Bloodborne. "Estoy oyendo que Bluepoint podría estar viajando a Yharnam", expresó a través de Twitter. La comunidad se aferra a este comentario para mantener vivas sus esperanzas.

Mientras esperamos si se hace realidad —o no—, recuerda que el 25 de enero de 2022 podrás disfrutar lo nuevo de Miyazaki: Elden Ring. Precisamente esta semana liberaron un impresionante gameplay de 15 minutos.