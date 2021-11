El pasado viernes, Disney Plus abrazó el formato IMAX (1:90:1) en 13 películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, Avengers: Endgame, la película más taquillera en la historia de Disney. Evidentemente, al tener un mayor campo de visión, los fans —en Reddit— comenzaron a buscar detalles que, quizá, pasaron desapercibidos en la versión estándar. ¿Encontraron algo? Sí, y tiene relación con el final.

Entrando en terreno de spoilers, Avengers: Endgame terminó con la derrota de Thanos, pero también con la muerte de Tony Stark, quien se sacrificó para desaparecer el Titán Loco. Esta situación generó que se llevara a cabo un funeral para despedir con honores al personaje de Robert Downey Jr. En cierto momento, podemos ver un discurso de Stark a través de un holograma pre-grabado. Pues bien, es aquí donde hay novedades cuando la disfrutas en formato IMAX.

En la versión original de Avengers: Endgame se puede ver a varios personajes escuchando las palabras de Tony Stark, incluyendo a dos trajeados al fondo. Lo curioso es que, al no poder ver sus rostros, nadie les prestó atención, hasta ahora. Resulta que estos individuos son los mismísimos Steve Rogers (Capitán América) y Thor. Al igual que la familia Stark, ambos superhéroes denotan rostros de tristeza tras la pérdida de su colega. Lo puedes ver a continuación:

Quizá sea un detalle menor, pero no deja de ser interesante cómo el formato IMAX nos permite apreciar de mejor manera este tipo de escenas. Lo mejor de todo es que la llegada de IMAX a Disney Plus no tienen ningún costo adicional a la suscripción que ya tienes. Será interesante ver si en el futuro otras películas de Marvel, o del extenso catálogo de la plataforma de vídeo en streaming, seguirán el mismo camino. Además de Avengers: Endgame, estas son los otros filmes de Marvel que ya puedes disfrutar en IMAX: