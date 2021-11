Apple One Premium es el servicio de suscripción de Apple que aglutina todos los servicios de la compañía bajo una misma suscripción que aterriza el próximo 3 de noviembre en España y México. Hasta ahora solo estaba disponible Apple One, pero con la llegada de Fitness+, también llega la versión premium del servicio.

En esencia, Apple One Premium incluye todo lo que podemos encontrar en One, pero ampliando las capacidades y los servicios asociados. ¿Los más importantes? Fitness+ y 2TB de almacenamiento en iCloud, compartible con todos los miembros de la familia. El precio que aglutina todos los servicios de Apple bajo una misma suscripción también sube respecto a One y One Familiar, pero también las posibilidades del servicio.

De esta forma Apple One Premium, que como decimos incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ y 2TB de almacenamiento en iCloud, tiene un precio 28,95 €/mes, incluyendo la posibilidad de compartirlo entre seis familiares.

Esto es todo lo que te ahorras con Apple One Premium

Si contratases por separado todos los servicios de Apple incluidos en One Premium, el coste total sería de 44,95 euros, teniendo en cuenta el precio actual de la suscripciones por separado:

Apple Music Familiar: 14,99 euros/mes

iCloud 2TB: 9,99 euros/mes

Apple TV+: 4,99 euros/mes

Apple Arcade: 4,99 euros/mes

Fitness+: 9,99 euros/mes

Total: 44,95 euros/mes

En total son 16 euros al mes de ahorro, y teniendo en cuenta que se puede compartir entre seis miembros de la familia, el coste mensual de la suscripción de Apple One Premium por usuario es de 4,8 euros al mes, lo que es un valor bastante atractivo teniendo en cuenta que da acceso a todos los servicios de Apple asociados con sus dispositivos:

El plan familiar de Apple Music: acceso a Apple Music en todos los dispositivos, incluyendo los de Apple, consolas o altavoces inteligentes, con 90 millones de canciones disponibles y con una cuenta separada para cada miembro de la familia.

Apple TV+: todo el contenido presente, pasado y futuro disponible en el servicio de streaming de Apple, incluyendo descargas para ver offline.

Apple Arcade, acceso ilimitado a más de 200 títulos sin publicidad ni compras extras, tampoco in-app. Además cada usuario de One tendrá sus propios contenidos separados.

Apple Fitness+, el nuevo servicio de entrenamientos personalizados de Apple, para hacer en casa o en el Gimnasio, con una amplia variedad de entrenamientos disponibles, con material o sin material, y con acceso desde cualquier dispositivo Apple, incluyendo el Apple TV para entrenar en casa.