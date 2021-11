Alexa recién se actualizó para ofrecer recomendaciones de una plataforma de vídeo en streaming que, curiosamente, es competencia directa de Amazon Prime Video. Hablamos de Netflix, cuyas contenidos sugeridos ahora estarán al alcance del mencionado asistente virtual.

A principios de octubre, Netflix introdujo la función "Reproducir algo" ("Play Something"), la cual puede ofrecerte una reproducción aleatoria en función de tus gustos o contenidos disfrutados anteriormente. Dicho en otras palabras, es una manera de evitar que pierdas el tiempo cuando no sabes qué ver. Pues bien, básicamente esta propuesta ahora estará integrada con Alexa.

Mediante el comando de voz "Alexa, reproduce algo en Netflix", el asistente establecerá conexión con el servicio de vídeo para aprovechar "Play Something". Es lo mismo que puedes hacer desde un mando a distancia, pero ahora solo usando tu voz.

Eso sí, existen algunas limitaciones iniciales. En primer lugar, la novedad solo está disponible, de momento, en Estados Unidos y Canadá. No obstante, se espera que muy pronto aterrice en otras regiones del mundo, incluyendo España y Latinoamérica. Por otra parte, es necesario contar un dispositivo Fire TV conectado al televisor —con sesión iniciada en Netflix—, de lo contrario no funcionará.

Alexa es el primer asistente en subirse al tren de "Reproducir algo" de Netflix

"Estamos entusiasmados de asociarnos con Fire TV para llevar la tecnología de voz de Alexa a la función Play Something de Netflix. Ahora puedes descubrir instantáneamente una serie o una película en función de lo que has visto antes que sabemos que te encantará", señaló Magno Herran, director de asociaciones de marketing de Netflix (vía The Verge).

Vale la pena mencionar que, hasta el momento, Alexa es el único asistente virtual que ofrece soporte para "Reproducir algo" de Netflix, pues Google Assistant todavía no se sube al tren. Por supuesto, resulta curioso que Alexa esté uniendo fuerzas con un servicio de vídeo rival de su empresa matriz.