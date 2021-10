El estreno de la segunda temporada de The Witcher se acerca. Por una u otra vía, Netflix continúa con su campaña de difusión. La serie es uno de los éxitos más importantes en su historia, con una enorme cantidad de visualizaciones y críticas favorables. Esto último no es menor: hay que recordar que The Witcher es la adaptación de una novela, algo que no siempre resulta como se espera.

Al tráiler liberado en junio de este año ahora se suma una imagen compartida por Empire. No es la única novedad reciente en relación con la serie. No debemos olvidar que, no hace mucho, se estrenó The Witcher: La pesadilla del lobo (The Witcher: Nightmare of the Wolf), una película animada que sirve como precuela a la segunda temporada de la serie.

No queda duda: The Witcher es una de las franquicias más importantes en la actualidad. Su universo, expandido a otro tipo de públicos a través de Netflix, llega a casi cualquier tipo de audiencia que lo recibe, en líneas generales, de buena manera. Eso explica que, ante imágenes como la siguiente, la curiosidad se manifieste de forma automática. Ocurre lo mismo con las interpretaciones.

La nueva imagen de The Witcher: el Geralt de Rivia más violento

Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill, luce un atuendo acorde a la estética de la serie. El porte de una espada tampoco es muy novedoso. Sin embargo, sus ojos no parecen tan normales.

De entrada, se prevé que el primer capítulo tenga un enfrentamiento entre Geralt de Rivia y un monstruo. De ser así, quizá se trate de Nivellen, el personaje interpretado por Kristofer Hivju. Aunque este nombre a simple vista no sugiera demasiado, puede que los seguidores del universo de Juego de Tronos lo recuerden por su papel como Tormund Giantsbane.

En cualquier caso, esto queda dentro de las suposiciones iniciales en relación con la serie. Mientras se comprueba o no lo anterior, queda la imagen facilitada por Empire.

Algunos detalles sobre la segunda temporada de The Witcher

La segunda temporada tendrá la misma cantidad de capítulos que la anterior. De momento, se tiene el título de siete de los ocho episodios:

A Grain of Truth

Kaer Morhen

What Is Lost

Redanian Intelligence

Turn Your Back

Dear Friend

Voleth Meir

[Secreto]

El reparto

Los actores que formarán parte de la segunda temporada son:

Henry Cavill (Geralt de Rivia)

Freya Allan (Ciri)

Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg)

Joey Batey (Jaskier)

Anna Shaffer (Triss Merigold)

Eamon Farren (Cahir)

MyAnna Buring (Tissaia)

Tom Canton (Filavandrel)

Lilly Cooper (Murta)

Jeremy Crawford (Yarpin Zigrin)

Mahesh Jadu (Vilgefortz)

Terence Maynard (Artorius)

Lars Mikkelson (Stregobor)

Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo)

Kim Bodnia (Vesemir)

Yasen Atour (Coën)

Paul Bullion (Lambert)

Thue Ersted Rasmussen (Eskel)

Aisha Fabienne Ross (Lydia)

Agnes Bjorn (Vereena)

Mecia Simson (Francesca).

La segunda temporada de The Witcher se estrena el próximo 17 de diciembre de manera exclusiva en Netflix.