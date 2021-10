Durante el TUDUM 2021, el evento en donde Netflix presentó una buena parte de las novedades que van camino a la plataforma, la tercera temporada de The Umbrella Academy tuvo su breve espacio. Desafortunadamente, solo vimos a los actores contando algunos datos de su vida personal, y no más. Ni tráiler, ni detalles narrativos, nada. Quizá por las quejas que se presentaron el pasado fin de semana, el servicio salió a revelar nueva información a través de un teaser.

Lo primero que Netflix confirmó, y que ya era un secreto a voces, es que la temporada 3 de The Umbrella Academy se hará esperar hasta 2022. Lo anterior, sin embargo, no debería sorprender a nadie, ya que los últimos meses del año ya están ocupados por otras grandes producciones como Cowboy Bebop (temporada 2), The Witcher (temporada 2) y Cobra Kai (temporada 4), por mencionar solo algunas.

Así pues, los nuevos episodios The Umbrella Academy deberán esperar su turno hasta el siguiente año. Eso sí, la fecha de estreno específica todavía está pendiente. Teniendo en cuenta que su filmación concluyó a finales de agosto, es muy probable que la podamos disfrutar durante la primera mitad de 2022. Desde luego, es uno de los principales estandartes de Netflix para el siguiente año junto a la esperada Stranger Things 4.

En lo correspondiente al terreno narrativo, ya es un hecho que los capítulos estarán basados en Hotel Oblivion. Si has podido leer los cómics de The Umbrella Academy, seguramente sabes que se trata del tercer volumen de la saga, en donde también se presenta a la Sparrow Academy. Gerard Way, escritor de las historietas, cuenta que en este lugar Reginald Hargreeves tenía como prisiones a los villanos derrotados por su academia. Otro punto interesante es que el hotel se encuentra fuera de la realidad.

"Nadie puede escapar del hotel" es la frase con la que se promocionaron los 7 capítulos del volumen. Aquí cabe mencionar que, tras Hotel Oblivion, los cómics de The Umbrella Academy no han tenido más volúmenes pese a dejar la puerta abierta a una continuación. Esto nos hace pensar que la tercera temporada podría ser la última. A menos, claro, que Netflix se tome la libertad de continuar la narrativa por su cuenta. En las primeras dos temporadas hay cambios importantes respecto a los cómics —incluso personajes nuevos—, entonces no nos sorprendería. En 2022 lo descubriremos.