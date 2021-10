Los sorteos en Instagram son un método de marketing para animar tu cuenta de esta red social, dar que hablar a tus seguidores y, por qué no, ganar unos cuantos followers gracias al boca a boca del propio sorteo. Y según qué promociones o anuncies como regalo del sorteo, ayudarás a tu perfil a ganar popularidad. La pregunta es, ¿como hacer un sorteo en Instagram?

De manera oficial, Instagram no cuenta con un botón para crear sorteos. Pero siendo una red social tan popular, no es de extrañar que hayan surgido páginas, servicios y aplicaciones específicos de esta red social. Y los hay que permiten crear tus propios sorteos en Instagram de manera automatizada. Así no habrá dudas cuando anuncies el ganador.

Gracias al sorteo obtendrás más “Me gusta”, menciones, comentarios y seguidores. Vamos, que aumentarás las interacciones con tus seguidores actuales y, además, obtendrás nuevos seguidores con los que interaccionar. Esto hará que tu perfil de Instagram aparezca mejor posicionado en las búsquedas y recomendaciones.

Las reglas de Instagram al hacer sorteos

La primera pregunta que te harás es, ¿permite Instagram hacer sorteos en su red social? Teniendo en cuenta que no hay una opción oficial para hacerlo, la duda es razonable. La respuesta la encontraremos en las condiciones de uso de Instagram. Y curiosamente, sí que habla de sorteos en sus documentos legales.

Los sorteos de Instagram o promociones tienen ciertas normas. Primero, te dice qué necesitas para hacer el sorteo: unas reglas oficiales y publicitar las condiciones, requisitos y restricciones de la oferta.

Pero lo importante es qué puedes y qué no puedes hacer. Por ejemplo, “No etiquetarás contenido de forma errónea ni alentarás a los usuarios a que lo hagan (por ejemplo, animando a las personas a que se etiqueten en fotos en las que no aparecen)”.

Instagram se desvincula de los sorteos. “No te ofrecemos ninguna ayuda para administrar tu promoción y no te podemos aconsejar sobre si es obligatorio obtener la autorización del usuario para emplear su contenido ni, si procede, sobre la forma de obtenerla.” Y para que quede claro, las promociones o sorteos deben “incluir una exoneración completa de Instagram de toda responsabilidad por parte de cada concursante o participante” y “un reconocimiento de que la promoción no está patrocinada, avalada ni administrada por Instagram ni asociada en modo alguno a la plataforma”. En resumen. El sorteo en Instagram corre por tu cuenta y riesgo, nunca mejor dicho.

Lista de tareas para preparar tu sorteo

Cualquier acción que haces en Instagram tiene una razón de ser. Y si te propones hacer un sorteo en Instagram es porque quieres conseguir algo, tienes un propósito. Es lo que ocurre con cualquier campaña o acción de publicidad o marketing. ¿Cuál es el objetivo?

Como vimos antes, un sorteo puede servir para ganar seguidores, aumentar el tráfico de usuarios de Instagram que visitan tus otros perfiles sociales o sitios web, vender el producto o servicio que regalarás en el sorteo o, simplemente, aumentar las interacciones de tu perfil para mejorar su posicionamiento en Instagram.

Una vez tenemos el objetivo en mente, debemos concretar el sorteo en Instagram. ¿Qué regalamos y a quién? Es decir, si hay un regalo o varios, cuántas personas podrán ser premiadas… Esta decisión dependerá muchas veces del premio del sorteo y de las condiciones de la marca que proporciona el regalo.

Finalmente, necesitaremos confeccionar las reglas del sorteo. Ten en cuenta lo que vimos antes sobre las condiciones de Instagram. Por lo demás, debes indicar qué tiene que hacer el usuario para aspirar al premio por sorteo: etiquetar a alguien, publicar algo, comentar, dar “Me gusta”, responder a una pregunta, seguir tu cuenta de Instagram, etc. Además de qué tiene que hacer, tendrás que acotar el sorteo en el calendario: ¿Cuándo empieza?¿Cuándo acaba? ¿Cuándo se publicará el resultado del sorteo? Dedícale tiempo a las reglas del sorteo para evitar problemas posteriores. Que sean reglas claras y que estén bien publicadas.

El último paso, difundir el sorteo. Según qué quieras conseguir, puedes difundirlo tanto en Instagram como en otras redes sociales como Facebook, Twitter o TikTok, de manera gratuita, con publicaciones propias, o contratando publicaciones promocionadas que serán más visibles.

Durante el sorteo en Instagram haremos un seguimiento para ver qué tal evoluciona, directamente en la red social y mirando las métricas y estadísticas. Y, posteriormente, obtendremos unas conclusiones con esos datos para saber si el sorteo en Instagram funcionó como queríamos.

Plataformas para hacer sorteos en Instagram

Después de todo lo expuesto arriba, ahora ya tienes claro qué quieres hacer en tu sorteo. Sólo te falta crearlo y hacerlo público. Para ello puedes tirar de tu creatividad o bien automatizar el proceso con ayuda de una plataforma especializada en sorteos en Instagram. Así evitarás suspicacias con los resultados del sorteo.

AppSorteos: Gratuita y compatible con Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y. Twitter. Permite crear diferentes tipos de sorteo. También ofrece varios métodos para obtener el premiado. Una vez configurado, obtendrás un enlace público para publicar el sorteo. La plataforma gestiona todo el proceso por ti.

Easypromos: Es un servicio de pago pero el primer sorteo es gratuito. Ofrece certificado de validez, página de ganadores, lista negra de usuarios, etc. Las versiones de pago añaden multitud de opciones por si quieres gestionar la campaña al detalle y obtener estadísticas propias.

Simpliers: Disponible para Instagram, YouTube, Twitter y TikTok. Es gratuito por defecto hasta tres sorteos por usuario y 300 comentarios por sorteo. Su configurador es muy práctico y permite elegir número de ganadores, etiquetas y/o palabras, eliminar comentarios duplicados, etc.