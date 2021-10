Hay muchos servicios gratuitos en internet para hospedar tu propia página web o blog personal. Pero si quieres controlar todo el proceso, tú mismo puedes crearte un servidor web en el que guardar tus archivos, documentos, páginas y compartirlas en internet. No es costoso, es fácil de instalar y configurar y, además, tan sólo necesitas una Raspberry Pi.

La parte de hardware es barata. Una Raspberry Pi cuesta entre 40 y 100 euros dependiendo de qué modelo de Raspberry elijas y qué elementos le añadas: carcasa, memoria adicional, alimentador de corriente… Y la parte del software, nunca había sido tan accesible para el usuario medio. Gracias a LAMP y a WordPress, podrás montar un servidor web completo y fácil de configurar.

LAMP es el acrónimo de Linux, Apache, MySQL, PHP, todo lo necesario para poner en marcha un servidor web totalmente funcional. Y añadiéndole WordPress, podrás montar una página web con plantillas profesionales y subir el contenido que desees sin pasar por un intermediario a kilómetros de distancia.

Ingredientes necesarios

Como en una receta de cocina de las que abundan en los programas de cocina actuales, los ingredientes necesarios son pocos y asequibles. Es más, ya los hemos mencionado antes. Así que si ya tienes una Raspberry en casa, poco tendrás que hacer.

De hardware, necesitarás una Raspberry Pi con Raspbian o Raspberry Pi OS instalado. Suele ser la configuración por defecto cuando compras una Raspberry junto a una tarjeta SD ya formateada. Al tratarse de un servidor web, tan sólo necesitarás los componentes básicos, como el alimentador de corriente, la carcasa para protegerlo del polvo y/o un disipador de calor. Teclado y ratón serán sólo necesarios para la primera configuración y, en adelante, configurarlo localmente. Ten en cuenta que un servidor web se puede configurar a distancia desde otro ordenador o equipo conectado a internet.

En cuanto al software, todo lo instalaremos a través del Terminal, por lo que no necesitas descargar archivos por adelantado. Simplemente ejecutaremos órdenes y Raspberry hará el resto conectado a internet a través de su sistema operativo Raspbian o Raspberry Pi OS.

Instalar el servidor web Apache

Decíamos que vamos a crear un servidor web con Raspberry empleando LAMP y WordPress. LAMP es el acrónimo de Linux, Apache, MySQL, PHP. Linux ya lo tenemos representado por Raspbian o Raspberry Pi OS. Aunque puedes usar otro sistema operativo, normalmente basado en Linux, para usar en tu Raspberry. Ahora toca Apache.

Apache es el software de servidores web que vamos a usar. Es uno de los más populares y durante años ha sido el más usado. En la actualidad, ocupa la segunda plaza, solo superado por Nginx. Para instalar Apache en tu Raspberry tan solo tendrás que abrir el Terminal (Accesorios > Terminal) y ejecutar la orden sudo apt-get Install apache2 -y que instalará el software automáticamente. Por si acaso, previamente puedes ejecutar las órdenes sudo apt-get update y sudo apt-get upgrade para actualizar el sistema operativo y todos sus paquetes instalados.

Una vez instalado el servidor web Apache, comprobaremos si funciona cargando su archivo HTML por defecto. Puedes abrirlo cargando el enlace http://localhost en tu navegador web. Ese archivo también se puede cargar con la IP local de tu Raspberry. Si no la sabes, pregúntale al Terminal con la orden hostname - I (i mayúscula).

Instalar PHP

Antes de pasar a MySQL vamos a instalar PHP. El comando para hacerlo en el Terminal de Raspberry es sudo apt-get Install php -y. Una vez instalado, comprobaremos si funciona creando un archivo PHP con el comando sudo mousepad index.php y escribiendo el clásico mensaje introductorio <?php echo “hello world”; ?>. Guardamos el archivo y borramos el archivo index.html original para sustituirlo por este otro. Para borrarlo, lanzamos la orden sudo rm index.html y luego volvemos a http://localhost.

Si no vemos el mensaje que escribimos en el archivo PHP, prueba a reiniciar el servidor web Apache con la orden sudo service apache2 restart y luego vuelve a cargar el enlace local del servidor.

Instalar MySQL

Ya tenemos Apache y PHP. El siguiente paso consiste en instalar MySQL, el software de base de datos. Sin embargo, en vez de usar MySQL optaremos por una versión libre y gratuita, MariaDB. Son compatibles y sirven para el mismo propósito.

Instalaremos MariaDB junto a los paquetes PHP-MySQL con la orden sudo apt-get install mariadb-server php-mysql -y. Luego deberemos reiniciar de nuevo Apache con la orden que vimos antes, sudo service apache2 restart.

Instalar WordPress

A diferencia de los pasos anteriores, instalar WordPress nos llevará más tiempo. En primer lugar, desde el Terminal nos situamos en la carpeta /var/www/html/ donde hemos instalado Apache y donde tenemos la página index.php de inicio. Para ello, lanzamos el comando cd /var/www/html/ y luego sudo rm * para borrar todos los archivos de esa carpeta.

Ahora sí, descargamos la versión más reciente de WordPress con el comando sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz usando la herramienta wget. Una vez descargado el archivo de instalación comprimido, extraemos su contenido con sudo tar xzf latest.tar.gz y movemos ese contenido al directorio en el que estamos con la orden sudo mv wordpress/ . que ejecutaremos en el Terminal.

Finalmente, le daremos permisos al usuario Apache para gestionar esos archivos. Para ello lanzaremos el comando sudo chown -R www-data: . en el Terminal de Raspberry. Ya casi hemos terminado.

Configurar la base de datos de WordPress

Volvemos a MySQL temporalmente lanzando el comando sudo mysql_secure_installation para así configurar la base de datos que necesita WordPress para funcionar en tu servidor web casero. Deberás responder a varias preguntas para hacer efectiva la configuración.

Primero, a la pregunta de introducir la contraseña de root, pulsamos Enter. Luego pulsamos Y (Yes, Sí) a la pregunta sobre crear contraseña de root. En New Password escribe una contraseña pulsa Enter. Que sea distinta a la de tu usuario de Raspberry.

También deberás responder con Y a las siguientes preguntas, como eliminar usuarios anónimos, desactivar login root remoto, etc. Al terminar, verás el mensaje All done!

Una vez configurado MySQL/MariaDB, creamos la base de datos de WordPress con la orden sudo mysql -uroot -p seguido de la contraseña root que hemos configurado antes. Se ejecutará el prompt de MariaDB. Allí, lanzamos la orden create database wordpress; que mostrará el mensaje Query OK, 1 row affected (0.00 sec) o similar.

Luego introducimos la orden GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress. TO ‘root’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘YOURPASSWORD’; donde YOURPASSWORD equivale a la contraseña de tu usuario actual de Raspberry. Por último, lanza la orden FLUSH PRIVILEGES; y sal del prompt de MariaDB con las teclas CTRL + D.

Último paso. Reinicia tu Raspberry con la orden sudo reboot y, finalmente, sólo te quedará configurar WordPress. La buena noticia es que su configuración se realiza desde una interfaz gráfica a través del navegador web. Deberás indicar la IP de tu Raspberry o, en su defecto, la dirección http://localhost que ya vimos con anterioridad.

Podrás elegir un idioma, darle un nombre a tu página web, crear un usuario, etc. Al terminar, en adelante podrás configurar WordPress desde http://localhost/wp-admin así como publicar artículos, cambiar su diseño, instalar y configurar plantillas, etc.

Ahora ya tienes tu propio servidor web casero con todo lo necesario para crear un sitio web personal o profesional y hacerlo accesible en internet. El siguiente paso será contratar un nombre de dominio, gratuito o de pago, para acceder a tu página web sin necesidad de teclear la dirección IP.