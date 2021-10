Desde la llegada de internet, muchas empresas han tratado generar sus propios negocios basados exclusivamente en la web. Otras, han triunfado al llevar modelos físicos al entorno online, como Netflix hizo por ejemplo con el modelo de los videoclubs bajo suscripción, pero pocas han hecho más líquida la barrera entre lo físico y lo virtual, al menos con tanto éxito como Warby Parker.

Warby Parker es una empresa que comenzó ofreciendo venta de gafas graduadas online, con un modelo que facilitaba la elección de varios modelos para probarlos desde casa a un precio más reducido que el estándar. A ello sumaba un fuerte carácter de responsabilidad social, regalando un par de gafas o un examen óptico a personas necesitadas por cada venta que realizaban. Y, por último, saliendo de lo digital para ir a lo físico abriendo una red de más de 150 tiendas en Estados Unidos.

Hace unos días Warby Parker salió a bolsa con una valoración de más de 4.500 millones de dólares, pero sin haber conseguido ser rentable hasta ahora. El centro de su apuesta: la primera generación que ha vivido en un entorno digital de la historia está empezando a envejecer, por lo que serán necesarias más gafas -especialmente por el uso de las pantallas- y este público estará acostumbrado a comprarlas online. Esta es la historia de una empresa que puede ser un ejemplo de modelos híbridos a futuro.

La empresa fue fundada en 2010 en Filadelfia por Neil Blumenthal, Andrew Hunt, David Gilboa y Jeffrey Raider. De ellos, Blumenthal y Gilboa son sus actuales co-CEO. El nombre “Warby Parker” deriva de dos personajes que aparecen en un diario del escritor Jack Kerouac.

Con una formación híbrida entre los negocios y las ciencias, Gilboa contaba en 2018 en una entrevista en Fortune el origen de la idea.

“Antes de empezar un nuevo curso en la Universidad, en 2008, me tomé unos meses para viajar de mochilero por el mundo y perdí mis gafas en un avión. Pasé la mayor parte del primer semestre sin gafas porque me sorprendió el coste. Podía comprar un teléfono nuevo por 200 dólares, pero unas gafas de diseño costaban 700 dólares. Empecé a quejarme a todo el que quisiera escucharme de que no podía creer que las gafas fueran tan caras”

David Gilboa , co-CEO de Warby Parker