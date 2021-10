Durante el DC FanDome 2021, Warner y DC compartieron el primer tráiler de The Flash, una de las películas de superhéroes más esperadas en la actualidad. Durante los últimos años se ha especulado bastante sobre la supuesta aparición del Batman de Michael Keaton, y este avance lo confirma. Sí, el actor volverá a usar la capa del vigilante de Ciudad Gótica tras hacerlo en Batman (1989) y Batman Returns (1992).

Para hacerlo posible, The Flash se subió al tren del multiverso, por lo que veremos a más de una versión de Batman. ¿Cuál será la otra? Aunque DC no se ha pronunciado al respecto, es prácticamente un hecho que Ben Affleck igualmente retomará su papel, esto tras haber renunciado al mismo durante 2019. Un dato interesante es que Affleck grabó nuevas escenas como Batman para La liga de la justicia de Zack Snyder, que se estrenó este año en HBO Max.

Además de los murciélagos de Michael Keaton y Ben Affleck, el tráiler nos deja ver a una versión alternativa de Flash, también interpretada por Ezra Miller. Por si fuera poco, aparece Supergirl, cuya interpretación es responsabilidad de Sasha Calle. Vale la pena mencionar que es la primera vez que tenemos la oportunidad de ver a la actriz en este papel. Puedes disfrutar el material a continuación:

Multiverso, Batman, Supergirl… ¿qué más nos espera en The Flash? Por desgracia, DC está siguiendo una estrategia de hermetismo con la narrativa, que aparentemente es una versión inspirada en la serie de cómics Flashpoint. Hasta la fecha seguimos sin saber, por ejemplo, quién será el villano. No obstante, algunas teorías apuntan a Eobard Thawne, habitualmente conocido como Flash Reverso (Reverse Flash). Seguramente muy pronto saldremos de dudas.

El plan de DC y Warner es estrenar The Flash el 4 de noviembre de 2022. De hecho, será uno de los años más importantes de la casa de cómics en la pantalla grande con tantos estrenos. El próximo año también veremos The Batman, Black Adam y Aquaman and the Lost Kingdom.