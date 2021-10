DC, como parte de su estrategia de ser una compañía más inclusiva, ha presentado a Jonathan Kent, una nueva versión de Superman que es bisexual. Durante muchísimas décadas, el hombre de acero siempre se mostró como un ser heterosexual, la gran mayoría de las veces relacionándose con Lois Lane. Ahora, sin embargo, Jonathan tendrá una relación con un chico llamado Jay Nakamura. De momento, eso sí, esta historia permanecerá en los cómics.

Tom Taylor, responsable de Superman: Son of Kal-El —donde aparece Jonathan Kent—, dijo a The New York Times que apostar nuevamente por un Superman heterosexual y blanco era perder una oportunidad en los tiempos actuales. El creativo consideraba que esta variante del icónico superhéroe debía tener problemas del mundo real "a las que pudiera enfrentarse como una de las personas más poderosas del mundo".

Jonathan Kent, como seguramente ya intuiste por su apellido, es hijo de Clark Kent, el primer Superman. Uno de los puntos más interesante de esta historia es que Jay Nakamura, además de trabajar como reportero, también tiene poderes. Por tanto, será interesante ver cómo dos figuras con habilidades sobrehumanas conviven de manera cercana. Por ahora sabemos que Jay se preocupa por Jonathan tras verlo agotado física y mentalmente "después de salvar a todos los que puede".

Y mucho ojo con la frase "salvar a todos", porque no solo involucra a personas, también a lugares que están siendo afectados por el cambio climático. Sí, el nuevo Superman es alguien que igualmente se preocupa por el futuro de la Tierra en términos ambientales. De hecho, en el siguiente número de Superman: Son of Kal-El se podrá ver al superhéroe usar sus poderes para, por ejemplo, apagar incendios forestales.

Por si lo anterior fuera poco, Superman detendrá un tiroteo en una escuela y se unirá a las protestas por la "deportación de refugiados en Metrópolis". Está muy claro que este personaje quiere hacer frente a problemáticas que, por desgracia, se están suscitando en el mundo real. Será hasta el próximo 9 de noviembre cuando DC publicará Superman: Son of Kal-El #5, el cómic donde podrás disfrutar de esta historia.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que DC apuesta por la inclusión en sus obras escritas —e ilustradas—. En el pasado reciente, el Robin de Tim Drake se declaró bisexual en Sum of our parts, escrito por Meghan Fitzmartin. Por otra parte, la compañía prepara un cómic con un hombre negro gay interpretando a Aquaman.