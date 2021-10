Después de algunas semanas de absoluto silencio, Activision y Raven Software al fin ofrecieron nuevos detalles sobre el nuevo mapa de Warzone ambientado en el Pacífico, incluyendo su fecha de lanzamiento. El escenario estará disponible a partir del próximo 2 de diciembre para los compradores de Call of Duty: Vanguard, que precisamente iniciará su primera temporada ese día. El resto de usuarios deberá esperar al 3 de diciembre.

Es importante mencionar que no estamos ante una renovación más de Verdansk, sino un mapa hecho desde cero para aprovechar la ambientación de Call of Duty: Vanguard. El escenario lleva por nombre Caldera y se ubica en una isla tropical llena de secretos y zonas por descubrir. Evidentemente, los jugadores tendrán que aprender sus principales puntos de interés lo más rápido posible. Ojo, porque ahora habrá aviones.

Otro punto interesante es que el battle royale "cambiará" de nombre a Warzone: Pacific. Esta nueva denominación se mantendrá activa mientras exista Caldera.

Según Activision, la comunidad puede esperar una integración profunda entre Warzone: Pacific y el multijugador de Call of Duty: Vanguard. Se compartirá el progreso, clases, skins, armas y cualquier ítem desbloqueado en ambas modalidades a través del Pase de Batalla. Básicamente, están siguiendo la misma estrategia que con Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Black Ops Cold War, entonces en este sentido no hay sorpresas.

¿Qué sucederá con Verdansk? Pues tendrás que despedirte de él para siempre. De hecho, Activision anticipa un evento especial el 30 de noviembre donde los jugadores podrán presenciar la "destrucción final" de Verdansk. La actual temporada ya nos había mostrado algunas zonas completamente destruidas.

Warzone: Pacific llega con Ricochet

La cereza del pastel de Warzone: Pacific es Ricochet, el nuevo sistema anti-trampa que promete poner fin a los hackaers. Esta propuesta estará implementada en la versión de PC de Call of Duty: Vanguard desde su lanzamiento (5 de noviembre), y hará lo propio con el battle royale cuando vea la luz el 2 de diciembre.

Ricochet esta compuesto por mejoras del lado de servidor y un driver para PC que funcionará al nivel del kernel. Ojo, Warzone no funcionará en ordenadores si dicho controlador no está instalado.