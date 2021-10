La Nintendo Switch OLED ya se encuentra disponible en gran parte del mundo. Incluso en México, donde no había información sobre su disponibilidad y afortunadamente coincidió con el lanzamiento global. Ahora que la consola está llegando a las manos de sus afortunados propietarios, los de Kioto han compartido una recomendación clave que debes tener en cuenta para proteger el hardware. Específicamente la pantalla, que es la gran novedad de esta revisión.

Es posible que te hayas percatado que la consola viene con un protector en la pantalla. ¿Por qué? El panel OLED de la nueva Nintendo Switch es de vidrio, un material más delicado que el plástico utilizado en el modelo con LCD. El protector, entonces, no solo es para protegerlo de posibles arañazos, también para evitar que se esparzan fragmentos si se llegase a romper —una situación que no se le desea ni al peor enemigo—.

Si no tuviera protector y se rompiera, los fragmentos de vidrio podrían ocasionar daños al usuario. Por lo anterior, Nintendo ha preferido incluirlo como una medida para reforzar la seguridad. De hecho, ellos mismo advierten que no lo debes despegar: "No despegue el protector adhesivo anti-dispersión de la pantalla OLED de la consola", recoge The Verge. El problema es que la indicación viene en el manual de la Nintendo Switch OLED, un documento que muy pocos —o nadie— van a leer.

Nintendo

Eso sí, deberás tener muy buenos ojos para notar la presencia del protector. Por lo tanto, no afectará el look de la Nintendo Switch OLED y muchos menos la calidad visual de los juegos. Además, siendo sinceros, la mayoría optan por comprar protectores de cristal templado para evitar dañar el panel; con el nuevo modelo no será la excepción. Incluso ya hay fabricantes que venden las con las medidas actualizadas de la pantalla.

La Nintendo Switch OLED se encuentra disponible por 349 euros en España o $9,999 en México. Si posees la consola original, posiblemente no encuentres razones de peso para dar el salto; salvo que seas un jugador que la disfruta en modo portátil la mayor parte del tiempo. Sin embargo, si nunca has tenido la consola híbrida, no hay duda de cuál es la versión que debes elegir.