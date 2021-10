La misión Lucy lleva dos días viajando de camino a los asteroides troyanos de Júpiter. En los próximos once años y medio visitará hasta ocho asteroides diferentes. Siete de ellos cercanos al gigante gaseoso y otro por el camino, en el cinturón que hay entre Marte y Júpiter. Sin embargo, no todo lo que lleva la sonda Lucy en su misión es imprescindible para el estudio de los asteroides. La NASA ha enviado dentro de ella una cápsula del tiempo, pero ¿qué contiene?

Todos conocemos las cápsulas del tiempo, que suelen consistir en enterrar objetos y volver a sacarlos pasado un tiempo. Puede ser un año o pueden ser diez; eso ya depende de las personas que participen. La NASA ha creado una particular cápsula del tiempo que no tendrá que ser desenterrada. De hecho, ni siquiera es para que nosotros nos hagamos con ella una vez termine la misión sino que es, más bien, un "mensajes para nuestros descendientes".

La idea no es nueva. De hecho, es muy similar a las de las sondas Voyager 1 y 2, que se enviaron al espacio en 1977. Dentro de cada una de ellas iba un disco con hora y media de música de diferentes partes del mundo, saludos en 55 idiomas, sonidos de la Tierra y unas 115 imágenes que explican dónde se encuentra el sistema solar y las características del cuerpo humano, entre otras cosas. La idea salió de un comité científico liderado por el astrónomo Carl Sagan. En principio, no se buscaba que seres extraterrestres dieran con toda esta información y lo entendiesen; pero su mera existencia ponía de manifiesto nuestra propia vida. Es decir, que, si llegase a pasar, la otra especia podría saber que en algún momento existimos.

El contenido de la misión Lucy

Además de las Voyager, se hizo algo similar con las Pioneer 10 y 11, según señala la NASA. Pero no estamos aquí para hablar de estas sondas, ¿no? Veamos ahora qué lleva la sonda Lucy en su interior.

Si todo sale bien, la misión Lucy podría estar miles de años moviéndose dentro del sistema solar

Como explicó Adriana Ocampo, directora científica de la misión, la sonda Lucy podría estar mucho tiempo viajando entre los puntos de Lagrange 4 y 5 de Júpiter, si sus velas se lo permiten. Aunque puede que este sueño se vea truncado, ya que desde CNET apuntan a un problema con el despliegue de una de las velas. No obstante, no nos pongamos en lo peor. Si todo sale bien, la misión Lucy podría estar miles de años moviéndose dentro del sistema solar.

"Es fácil imaginar que algún día en un futuro lejano nuestros descendientes encontrarán a Lucy flotando entre los planetas", indica en su web la NASA. "Por lo tanto, el equipo de Lucy eligió poner una cápsula del tiempo a bordo de la nave espacial en forma de placa, mensajes esta vez no para extraterrestres desconocidos, sino para aquellos que vendrán después de nosotros".

Los mensajes son de líderes reflexivos, a los que "se les pidió que brindaran consejos, palabras de sabiduría, palabras de alegría y palabras de inspiración a quienes pudieran leer esta placa en un futuro lejano". "Estos mensajes fueron solicitados a los premios Nobel de Literatura, los Poetas Laureados de los Estados Unidos y otras figuras inspiradoras", indica la agencia estadounidense. También se han incluido la canción Lucy In The Sky With Diamonds de la banda británica The Beatles, canción que da nombre a la misión.

Además, también se incluye una representación del sistema solar del día en el que se lanzó la sonda y la trayectoria que hace la misión Lucy. Por otra parte, esta placa se instaló en la nave espacial en una ceremonia el pasado 9 de julio en Colorado.

En definitiva, esta cápsula del tiempo no es para otros, como sucedía con las Voyager y las Pioneer, sino para la propia humanidad. Porque algún día, quizás, los exploradores del futuro encuentren a Lucy y las palabras que se dejaron escritas en ella. Como hace más de 50 años nosotros encontramos el fósil de la Australopithecus afarensis mejor conservada y que también lleva el nombre de esta misión.