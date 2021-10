Hace una semana te dimos a conocer que, según la información de The Hollywood Rerporter, Letitia Wright estaba promoviendo sus ideas antivacunas en el rodaje de Black Panther: Wakanda Forever. Lo anterior, supuestamente, había causado molestia a los dirigidos por el ratón Mickey. Sin embargo, la propia actriz ha salido a negar el reporte del citado medio a través de su cuenta de Instagram.

"Me entristece tener que abordar los reportes publicados por The Hollywood Reporter el 6 de octubre de 2021. El reporte hablaba sobre mi conducta en el set de Black Panther 2. Honestamente, afirmo que esto fue completamente falso", declaró la actriz, y agregó: Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo, sabe que trabajo muy duro en mi profesión y que mi objetivo principal es siempre hacer un trabajo que sea impactante e inspirador. Ese ha sido y seguirá siendo mi único enfoque".

Letitia Wright prefiere no hablar sobre su posición antivacunas

Si bien Letitia Wright termina con cualquier rumor sobre su comportamiento en la filmación de Black Panther: Wakanda Forever, no se pronunció sobre posición antivacunas. Para nadie es un secreto que la actriz ha expresado sus dudas sobre la campaña de vacunación. De hecho, esto no lo podemos considerar como rumor, ya que ella misma lo ha expresado públicamente en sus redes sociales.

Sin ir más lejos, en diciembre de 2020 compartió un vídeo donde varias personas se mostraban escépticas en relación a la eficacia de las vacunas contra la COVID-19. En ese momento, cientos de personas la criticaron en Twitter, lo cual causó que Wright cerrara su cuenta para evitar más problemas. "Curiosamente", ningún actor del Universo Cinematográfico de Marvel salió en su defensa pese a los duros ataques que recibió.

Otra situación que mencionó THR en su reporte es que Wright, aparentemente, rompió relaciones con sus representantes tras lo ocurrido en diciembre; sobre este tema tampoco se pronunció. Ciertamente quedan varias dudas en el aire, sobre todo porque su respuesta llega una semana después y porque no aclara la totalidad de la información que publicó la fuente. De lo que sí podemos estar seguros es que Disney no se va a tocar el corazón con alguien que podría perjudicar su imagen, ni siquiera con una estrella de Black Panther: Wakanda Forever.