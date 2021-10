La Luna lleva miles de años separándose de la Tierra; no es algo nuevo. Sin embargo, para mucha gente este es un hecho desconocido. Pero es que la gravedad no perdona y poco a poco nuestro satélite terminará separándose del todo del planeta. No obstante, no empecemos todavía a decirle adiós puesto que para que la Luna se aleje del todo aún queda un tiempo.

Aunque uno piense que no, antes la Luna estaba más cerca. De hecho, cada año se aleja un poco, unos 3,78 centímetros, según han podido calcular los científicos. Pero no siempre se ha alejado tan despacio, claro, al principio se alejaba a unos 20 centímetros por año. Esto fue muy al principio, cuando tras moldearse, hace unos 4,5 millones de años, la Luna orbitaba 10 veces más cerca de la Tierra que ahora.

La Luna se aleja 3,78 centímetros al año de la Tierra y hace 4,5 millones de años estaba 10 veces más cerca de nuestro planeta que ahora

El día en el que la Luna termine marchándose no lo veremos nosotros; pero si quedan seres vivos en la Tierra sí notarán sus efectos. Sabemos que este satélite es el causante de las mareas (y de otras influencias en nosotros). Y es que la gravedad de la Luna tira de la Tierra; pero como no puede con ella, mueve sus mareas. Por suerte, el planeta azul está lleno de océanos y mares sobre los que la Luna puede ejercer esta fuerza. El problema es que estas grandes masas de agua también tiran hacia atrás y eso afecta directamente en la órbita de la Luna, haciendo que se acelere. Y es la aceleración la que hace que poco a poco se aleje de nosotros. A cambio, debido al rozamiento que todo esto produce, la Tierra va moviéndose más lentamente.

La Luna se aleja sin que podamos hacer nada

Es una especie de abrazo gravitacional en el que la Luna y la Tierra se encuentran inmersos; pero con diferentes efectos. Mientras una se acelera y aleja; la otra simplemente se mueve más despacio. Parece que la Luna no se quiere dejar abrazar y por eso, en algún momento, dejará de orbitar a nuestro planeta.

¿Y cómo sabemos cuánto se aleja la Luna cada año? Bueno, la ciencia se hace preguntas al ver ciertas cosas. Sabemos que antes los años duraban mucho más, incluso más de 400 días; pero también que los días eran más cortos. Así que para saber cuánto se aleja la Luna instalamos un instrumento en su superficie.

Medir cómo se aleja de la Tierra

Los encargados de hacerlo fueron Neil Armstrong y Buzz Aldrin cuando pisaron el satélite el 21 de julio de 1969. Desde entonces esta matriz retro-reflectora de medición láser lunar, que en realidad son unos 100 espejos reflectores cúbicos que apuntan a la Tierra, nos da la información sobre cuánto se aleja el satélite. Nosotros desde aquí mandamos un láser, los espejos devuelven el reflejo y nosotros podemos calcular a cuánto está la Luna de nosotros.

En definitiva, la Luna se aleja sin que podamos hacer nada. Se desprende del abrazo gravitacional de la Tierra mientras nos deja con un planeta que cada vez se mueve más lentamente. Lo más probable es que nunca veamos lo que sucede si la Luna termina marchándose; ya que lo más probable es que llegasen a un equilibrio para que no terminase de escapar. Pero si llegase a suceder como mínimo ya no tendremos unas mareas tan marcadas (aunque sí existirán) y nuestros días serían mucho más largos.