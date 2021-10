Hemos perdido la cuenta del número de veces que hemos escuchado rumores sobre el supuesto regreso de Konami al desarrollo de videojuegos AAA. Ahora, por fortuna, es una fuente confiable quien nuevamente aporta detalles interesantes sobre la estrategia del publisher japonés para el futuro próximo. De acuerdo a VGC, Konami se está preparando para traer de vuelta a franquicias como Metal Gear Solid, Silent Hill y Castlevania. Y no, nos referimos a nuevas pachinko.

Fuentes de VGC, cuya información sobre la industria de los videojuegos suele ser veraz, anticipan que Konami se está asociando con estudios de terceros para poner en marcha su retorno a los juegos de consola. Este movimiento sería parte de una reciente reestructura de la compañía, que contempla apoyarse en Metal Gear Solid y otras franquicias emblemáticas para atraer los reflectores del sector. Evidentemente, los millones de fans siguen ahí, a la espera de nuevas entregas de sus sagas favoritas.

El primer paso de Konami sería traer de vuelta a Castlevania con un nuevo juego. A este lo describen como una "reinvención" de la saga y su desarrollo está a cargo de la propia Konami, aunque con la colaboración de estudios externos ubicados en Japón. Eso sí, no hay detalles sobre su fecha de lanzamiento estimada.

Por otra parte, los japoneses habrían dado luz verde al remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, considerado por muchos como el mejor juego de la saga. Vale la pena indicar que su desarrollo sería responsabilidad de Virtuos, un estudio chino con largo recorrido en los proyectos AAA. En el pasado participaron en la creación de Horizon Zero Dawn, Bioshock: The Collection, Uncharted 4: A Thief's End, Battlefield V, The Last of Us y Rise of the Tomb Raider, por mencionar solo algunos.

No obstante, Konami también tendría la intención de lanzar varias remasterizaciones de la franquicia creada por Hideo Kojima, incluyendo una del primer Metal Gear Solid.

Respecto a Silent Hill, VGC refuerza un reporte publicado el pasado febrero. Según el medio, Konami se encuentra trabajando en múltiples juegos de la saga de terror. El desarrollo de uno de ellos estaría en manos de un importante estudio de Japón, aunque se desconoce cuál. Otros rumores indican que Bloober Team, creadores de The Medium, también están involucrados con Silent Hill. Su colaboración con Konami ya es un hecho.

¿Cuándo se hará oficial el regreso de Metal Gear Solid, Silent Hill y Castlevania? Curiosamente, Konami tenía la intención de dar a conocer algunos proyectos durante el E3 2021. El problema es que la pandemia se cruzó en el camino y no pudieron cumplir con la hoja de ruta establecida. Por consiguiente, es muy posible que tengamos noticias oficiales durante 2022.