En el pasado reciente, Sony ha dejado claro que planea llevar algunas exclusivas de las consolas PlayStation a PC, por lo que solo era cuestión de tiempo para que Kratos y Atreus siguieran los pasos de Aloy y Sam Porter Bridges. La compañía confirmó que God of War, uno de los mejores juegos de 2018, estará disponible en ordenadores el 14 de enero de 2022 a través de Steam y la Epic Games Store.

Desde luego, God of War llegará con mejoras visuales para aprovechar el hardware de las computadoras. Por ejemplo, será posible disfrutarlo con resolución 4K nativa y sin límite a la tasa de fotogramas por segundo. Por supuesto, los jugadores tendrán a sus disposición un amplio listado de configuraciones para personalizar la experiencia en función del rendimiento de su PC. Entre ellas se incluye las resolución de las sobras y reflejos mejorados.

God of War abraza las tecnologías de Nvidia

Ojo, porque God of War en PC será compatible con el DLSS (Deep Learning Super Sampling) y Ray Tracing de Nvidia, dos tecnologías punteras de sus GPUs más recientes. La primera de ellas te permitirá elevar la resolución sin sacrificar el nivel de detalle. El trazado de rayos, por su parte, despliega reflejos realistas. Si lo anterior fuera poco, también tendrá soporte para Nvidia Reflex, con la cual se reduce la latencia de manera dinámica para mejorar tus reacciones en el juego.

Para finalizar con las novedades técnicas, desde PlayStation adelantan que se ofrecerá un "robusto" soporte para mandos —incluyendo el DualShock 4 y DualSense— y personalización de controles en el teclado. ¿Juegas en un monitor Ultrawide? No te preocupes, God of War se adapta al formato 21:9

"Nuestro objetivo principal al llevar God of War a PC era resaltar el contenido excepcional que creó el equipo y aprovechar el poderoso hardware que ofrece la plataforma para crear una versión del juego impresionante y de alto rendimiento", mencionan desde PlayStation.

God of War ya se puede reservar en Steam por 49,99 euros en España o $829 en México. Además de la aventura de Kratos, en 2022 también lanzarán Uncharted: Legacy of Thieves Collection en PS5 y PC. Esta edición incluye versiones mejoradas de Uncharted 4: A Thief’s End y su expansión: Uncharted: The Lost Legacy.