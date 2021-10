Facebook está atravesando un momento muy complicado. De manera constante la red social es expuesta por ignorar los daños que sus plataformas, especialmente Instagram, provocan a los usuarios. Y, en otros casos, por no afrontar correctamente las noticias falsas y el discurso de odio. En un intento por demostrar su aparente preocupación, la red social anunció nuevas medidas con las que pretenden plantar cara a las personas que rompen las normas en los grupos.

A partir de ahora, si un usuario viola la normativa de uso, Facebook comenzará a penalizar la exposición de sus publicaciones en los grupos. Básicamente, la idea es que el contenido que publican estos usuarios no tenga el alcance deseado. Si la infracción es severa, la compañía podría bloquear por completo su capacidad para publicar, comentar e incluso invitar a otras personas al grupo, según recoge The Verge.

Asimismo, si el sistema considera que el contenido de una publicación va en contra de las reglas, mostrará una etiqueta con la frase "Marcado por Facebook". Esta permitirá que los administradores del grupo estén enterados de las posibles infracciones de un usuario. Tendrán la libertad de eliminar la publicación o, si consideran que se ajusta a la normativa, solicitar una revisión. Eso sí, Facebook advierte que los grupos también podrían ser sancionados si se convierten en cómplices de los infractores.

Otro "esfuerzo" de Facebook por frenar el contenido inapropiado

Según la compañía, redoblaron sus esfuerzos contra el contenido inapropiado y la información falsa tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. Es bien sabido que algunos grupos partidarios de Donald Trump usaron Facebook para promover fake news. Poco después, a principios del presente año, se suscitó una situación similar con el asalto al Capitolio.

Hace unas horas, un reporte de The Verge anticipó que los dirigidos por Mark Zuckerberg planean cambiar de nombre. ¿La razón? Dar un giro a su imagen para enfocarse en el metaverso. Es importante señalar, no obstante, que la modificación afectaría a la compañía matriz, no a la red social. Aparentemente lo harán oficial tan pronto como la siguiente semana.