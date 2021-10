Aunque Apple se tomó su tiempo para introducir las extensiones para Safari, su apuesta va en serio. Hace tiempo que Safari para Mac cuenta con una selección de complementos que integran aplicaciones y servicios como 1Password, Ghostery, Pocket, Raindrop, Notion, Wipr o Grammarly. Y si tienes un iPhone con iOS 15, de ahora en adelante Safari para iOS permite también instalar extensiones.

Así que junto a su rediseño, las extensiones para Safari harán del navegador web de tu iPhone una herramienta más completa con la que gestionar contraseñas, organizar tu vida diaria y mucho más. Y como ocurre con sus equivalentes para PC y Mac, puedes instalar las extensiones y desinstalarlas fácilmente.

A continuación, una selección de las mejores extensiones para Safari que encontrarás en tu iPhone y iPad con iOS 15. Las hay de pago y gratuitas, como en macOS. Y todas tienen un mismo propósito: que navegues por la web de forma cómoda y segura.

¿Dónde están las extensiones para Safari en iOS?

Pero empecemos por el principio. ¿Dónde encuentro las extensiones para Safari en iOS? En macOS, al abrir Safari, tienes que ir al menú Safari > Extensiones de Safari… que abre la Mac App Store en la sección de extensiones. En iOS es más o menos así.

Si entras en la App Store de tu iPhone con iOS 15, en la sección de Apps encontrarás una lista de Extensiones de Safari. También las encontrarás buscando directamente “extensiones safari”. La manera de identificarlas no es del todo intuitiva. Algunas lo indican en su nombre, otras en su descripción… Se muestran como si fueran aplicaciones o juegos. Sólo tienes que pulsar en el botón Obtener si la extensión es gratuita o en el botón que indica su precio si es de pago. Una vez instalada, aparecerá en la barra principal de Safari.

Para gestionar las extensiones, dentro de Safari para iOS, tendrás que pulsar en el icono AA de la barra principal de Safari. Ahí verás la opción Gestionar extensiones. Y, dentro, las extensiones para Safari instaladas con un botón para activarlas o desactivarlas una por una.

Extensiones de Safari para iOS

1Password: Si eres usuario de este gestor de contraseñas, no puede faltarte su extensión para Safari. ¿Qué aporta a Safari? Mejora la integración entre ambas aplicaciones para guardar información y rellenar campos y formularios.

Bring!: Si haces la compra en pareja o en grupo, esta alternativa a los Recordatorios de Apple te ayuda a organizar listas de la compra. Con esta extensión podrás añadir elementos a la lista fácilmente y recetas completas.

StartPage.ai: El propósito de esta extensión para Safari es hacer frente al exceso de pestañas abiertas. Para ello, te permite gestionar las pestañas abiertas mostrándolas en orden de uso reciente. Desde ahí podrás acceder a las pestañas y/o cerrarlas con un clic.

xSearch for Safari: Es una extensión que te ayudará a buscar en varios buscadores. Puedes configurar tu propia lista o usar la extensa selección disponible. Usando letras a modo de atajo realizarás búsquedas en motores concretos en vez de usar el buscador por defecto de Safari.

Web Inspector: Seas o no desarrollador web o programador, esta es una de las extensiones para Safari más prácticas que encontrarás para conocer el interior de una página web. Lo que hace es mostrar el Inspector de Safari para así ver el código fuente y los elementos que conforman una web. Incluye consola, DOM y todas las pestañas del Inspector. En su lugar, también puedes usar Achoo HTML Viewer & Inspector.

Noir - Dark Mode for Safari: Con esta extensión añadirás un modo noche a las páginas que visites. Es decir, que si tienes activado el modo noche en tu iPhone con iOS 15, éste también afectará a las páginas visitadas, en vez de mostrarse en un brillante blanco.

Traductor de páginas web: Si no estás familiarizado con ciertos idiomas y necesitas leer contenido en esas lenguas, prueba a traducirlas. Con esta extensión podrás hacerlo empleando el motor de traducción de Google, de manera que obtendrás traducciones de más de 100 idiomas.

Turn Off the Lights for Safari: Una de las mejores extensiones para Safari y otros navegadores. Su versión para iOS hace lo mismo: oscurecer el fondo para ver mejor los vídeos. Además, permite personalizar la reproducción de YouTube, añade Modo noche a las páginas web, pausa la reproducción automática, etc.