Apple ha lanzado el firmware 4A400 para Los AirPods Pro y AirPods Max. Esta versión incluye el esperado soporte a 'Find My' para encontrar los auriculares incluso cuando no están conectados al iPhone. No obstante, no es la única novedad que Apple ha implementado. La nueva actualización también llega con Conversation Boost, una función que permite amplificar el sonido exterior para escuchar con mayor claridad.

Conversation Boost es una prestación de accesibilidad que, según la compañía, ayudará a las personas con problemas de audición leve a comprender mejor lo que está escuchando y a realizar conversaciones más fluidas con otros usuarios. Esta característica hace uso de los micrófonos de formación de haces de los AirPods Pro y AirPods Max, que captan el sonido exterior y lo transmiten al oído amplificando la voz de la persona que lleva puestos los auriculares. También la del usuario con el que está entablando una conversación.

La nueva función está disponible a través de los ajustes de accesibilidad. Para activarla, el usuario puede acceder a la sección audio y visual > ajustes para auriculares > modo de sonido ambiente. En la parte inferior de la pantalla se mostrará una opción llamada 'Amplificación de conversación' que deberá ser activada.







Ahora, cada vez que se active el modo de sonido ambiente de los AirPods Pro o AirPods Max, el sonido exterior se amplificará. Desde los propios ajustes de accesibilidad es posible ajustar el tono de cada auricular, reducir el ruido de fondo o seleccionar el nivel de amplificación.

Escucha en directo también disponible en los AirPods Pro con iOS 15

AirPods Pro

En paralelo, iOS 15 cuenta con una opción llamada 'Escucha en directo', que permite escuchar, mediante unos AirPods u otros auriculares compatibles, lo que capta el micrófono del iPhone. De nuevo, con una ampliación que se puede ajustar cómodamente desde el iPhone. Para activar esta función, es necesario anclar el ajuste 'Audición' al centro de control. Puedes hacerlo desde Ajustes > Centro de control > Audición. A continuación, pulsa en ella ces directo que se mostrará al desplegar el panel de notificaciones y haz clic en el botón 'Escucha en directo'.

La nueva actualización del firmware de los AirPods Pro, recordemos, se instala de forma automática. Para que llegue cuanto antes, asegúrate de que los auriculares están al alcance del iPhone, están conectados al estuche y cuentan con batería suficiente.