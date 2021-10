Adobe Photoshop sigue siendo un referente en la edición de imágenes. Pero hay muchos editores de fotos para elegir, algunos de ellos más fáciles de usar, con las mismas funciones, más baratos y/o que consumen menos recursos en tu ordenador, navegador web o dispositivo móvil. Adobe se ha esforzado en mejorar su editor de fotos estrella, pero la competencia también. Es más, puedes usar alternativas de Photoshop online desde tu navegador y abrir PSD sin problemas.

Así que si necesitas editar fotografías y no quieres copar los recursos de tu PC o Mac con una aplicación del tamaño de Adobe Photoshop, encontrarás multitud de alternativas. A continuación nos centramos en editores de fotos que imitan a Photoshop pero en versión online. No requieren instalación, sus principales características son gratuitas y, en algunos casos, solo tienes que registrarte. Y entre sus funciones de edición, podrás abrir imágenes PSD, trabajar con capas, etc.

Photogramio

Más que un editor de fotos online, Photogramio recopila varios editores de fotos para que puedas realizar tareas concretas de edición de imagen. En la lista de funciones se incluye la edición genérica y tareas más específicas como crear un collage, convertir archivos o usar una alternativa a Photoshop online.

Una vez hacemos clic en Photoshop online, Photogramio nos recomendará cuatro editores de fotos para abrir PDF, lidiar con capas, aplicar efectos, etc. Todo ello desde interfaces que te recordarán al clásico Adobe Photoshop. En concreto, tendrás acceso directo a Photopea, Pixlr, MiniPaint y SumoPaint.

Lo bueno es que las cuatro herramientas cargan al instante dentro del marco de Photogramio. Así que podrás cambiar entre ellos si no te terminan de gustar. Por lo demás, todos ellos son muy recomendables para trabajar con fotografías en PDF y otros formatos.

Photopea

Si necesitas editar o abrir imágenes PSD, AI, XD, Sketch, PDF, XCF, RAW o de cualquier otro formato que puedas imaginar, Photopea es la mejor alternativa a Photoshop online. Un todoterreno que puedas usar gratuitamente desde tu navegador web.

Un vistazo a su interfaz basta para ver que viene cargado de herramientas. Además, su disposición recuerda a Adobe Photoshop, por lo que no tendrás problemas para encontrar los pinceles, el degradado, el lazo o la varita mágica. A esto tienes que añadir la compatibilidad con capas y los filtros o efectos que trae de serie.

Y si puede abrir cualquier formato de imagen, Photopea también facilita su guardado o exportación a esos mismos formatos. La lista es extensa. En definitiva, este editor de fotos online es la mejor versión de Photoshop online que podrás encontrar.

Canva

En esta lista no puede faltar Canva, el Photoshop online por excelencia que utilizan aficionados, amateurs y también profesionales de la edición fotográfica y del diseño gráfico. Esta herramienta online está ya entre los editores de fotos considerados estándar, junto al propio Photoshop o Sketch.

Para usarlo tendrás que registrarte. A partir de ahí, podrás hacer de todo. Incluso abrir imágenes y archivos PSD. Aunque su interfaz inicialmente imita el estilo de Photoshop, su enfoque va hacia proyectos específicos como tarjetas, pósters, collages, álbumes, trípticos u otros productos digitales o en papel.

A su amplia lista de herramientas hay que añadir su catálogo de imágenes de stock, dibujos y otros elementos decorativos que te evitarán tener que buscarlos fuera. Formas, figuras, fuentes de letra… Todo lo tendrás a mano.

Fotor

Seguimos con más editores de fotos online para todos los públicos. Fotor se asemeja más a Canva que a Photoshop. Solo hay que mirar su columna de herramientas.

Todo lo que necesites está a la izquierda. Pulsando en los menús desplegables se abrirá una lista de opciones relacionadas a modo de cajón virtual. Retoque fotográfico, efectos de imagen, bordes, elementos decorativos, fuentes de letra…

Como suele ser habitual en este tipo de editores de fotos, Fotor permite subir imágenes de tu PC o Mac y también de Dropbox o de su propia nube. Al terminar, podrás descargar el resultado en JPG o PNG.

Photo Raster

Si echas de menos las versiones antiguas o vintage de Adobe Photoshop, Photo Raster te encantará. Es un editor de fotos online que imita el aspecto del Photoshop de hace unos años. Y además de imitar su aspecto, ofrece funciones equivalentes como capas, ajustes fotográficos, varita mágica, máscaras, filtros, etc.

Como todo Photoshop online que se precie, no necesitarás instalarlo para usarlo. Solo abrir el navegador y abrir su enlace principal. El único requisito es registrarse para usarlo directamente en tu navegador web.

Y aunque te resultará fácil de usar, por su proximidad a Photo Raster, cuenta con una sección de tutoriales para que aprendas a sacar partido a todas las herramientas disponibles en este veterano editor gráfico.