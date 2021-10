Todos sabemos que los partidos de fútbol en FIFA Ultimate Team no son solo un entretenimiento, sino que muchos jugadores lo toman como una verdadera competencia. Como todo en la vida, esto tiene sus pros y sus contras. Entre los puntos negativos se destaca el comportamiento irascible de los usuarios, quienes abandonan con rabia el juego en plena disputa cuando el resultado no está a su favor. Por eso, desde Electronic Arts han armado una original campaña para respetar las "reglas no escritas" del fútbol durante una partida de FUT en FIFA 22.

El rage quitting es una conducta que existe desde hace muchísimo tiempo en el mundo gamer, aunque se ha masificado con la explosión de los multijugadores en línea. Y si bien se han tomado medidas para mitigar —y castigar, incluso— este tipo de comportamientos, siguen siendo muy frecuentes. Por ello, EA ha sacado a relucir la historia de uno de los clubes pioneros del fútbol mundial para enviarles un mensaje a quienes habitualmente expresan su bronca abandonando las partidas en disputa.

Quienes juegan a FUT en FIFA 22 podrán desbloquear el equipamiento original de 1857 del Sheffield F.C, el club más antiguo del mundo que aún practica fútbol y es reconocido por la FIFA. Y para promocionar esta nueva incorporación, Electronic Arts lanzó el F.O.A.T Code (Código F.O.A.T). La sigla F.O.A.T corresponde a First of All Time, o El Primero de Todos Los Tiempos.

Lo que EA propone —y de un modo bastante simpático— es refrescar los "mandamientos" que se deben cumplir al afrontar un encuentro futbolístico en línea. Y no solo se refiere al rage quit, sino también a otras conductas que perturban el flujo del juego.

El F.O.A.T Code de 'FIFA 22' nos recuerda las "reglas no escritas" para una buena partida en línea

Como dijimos anteriormente, los partidos de fútbol de FIFA Ultimate Team en FIFA 22 pueden ser un tanto intensos. Por ello es bueno recordar el F.O.A.T Code que promueve EA:

"No abandonarás el juego con rabia o enojo";

"El tiempo es valioso. No deberás malgastarlo";

"Omite la reiteración si el gol no la merece";

"Aquellos que celebren cada gol serán rechazados";

"No deberás pausar e interrumpir el sagrado flujo del juego".

Queda claro que EA ha encontrado un modo ingenioso de poner paños fríos a situaciones un tanto molestas que se dan en FUT. Y con el reciente lanzamiento de FIFA 22, no está mal poner las cosas en su lugar, aunque sea de modo sutil o chistoso.

De todos modos, recordemos que FIFA Ultimate Team ya tiene mecanismos para castigar algunas de las conductas ya mencionadas, especialmente el rage quitting. En la actualidad, quienes abandonan la partida de FUT mientras se desarrolla el juego reciben una derrota por 3 a 0 y no consiguen Monedas FUT. En tanto que se muestra un mensaje advirtiendo que múltiples abandonos se penan con una especie de multa para los próximos partidos.