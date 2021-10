A todos nos gusta compartir en internet. Compartir un chiste, una ocurrencia o un meme. Bien en formato texto, en forma de imagen, GIF animado o en video. El problema, sin embargo, es que en ocasiones esos vídeos los tienes que compartir con el enlace de la plataforma que lo alberga, ya que no facilita su descarga. Por suerte, hay multitud de páginas que facilitan la tarea de descargar videos de YouTube y de otras plataformas online: Twitter, Facebook, Instagram, VK, OK, 9GAG, Reddit, etc.

La idea es poder guardar una copia de un video divertido, gracioso o interesante en tu smartphone u ordenador. Para compartirlo con tus amigos a través de WhatsApp, Telegram o Snapchat, para subirlo de nuevo a TikTok, Instagram o Facebook o simplemente para tenerlo a mano por si desaparece de la plataforma que lo hospeda.

Además, el proceso no podía ser más sencillo. Copias el enlace de la página en la que está el video publicado. La herramienta online de descarga lo detectará y te dará opción a descargar el video a tu dispositivo. En la mayoría de los casos, con la posibilidad de elegir el formato de guardado (audio, video) y/o la calidad (hasta HD, Full HD o 4K si están disponibles).

GetVideo.at

Primera recomendación, GetVideo.at. Copias el enlace del video, lo pegas en el campo correspondiente, pulsas en Search y a descargar. Puedes elegir entre descargar videos de YouTube y otras fuentes o quedarte solamente con el audio.

Oficialmente es compatible con YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Vimeo, Dailymotion, IMDb, Vevo y MySpace, entre otros. También permite bajar contenido de fuentes rusas como VK, OK o Rutube. Pero si pruebas con otras fuentes, también funciona. Es el caso de 9GAG, Reddit y un largo etcétera.

FreeDownloadVideo.Net

Otra gran herramienta para descargar videos de YouTube y de otras muchas fuentes online es FreeDownloadVideo.Net. Siguiendo la tónica de este tipo de páginas, ofrece un diseño minimalista. Un simple cuadro donde pegar el enlace del video y poco más.

En principio es compatible con la mayoría de plataformas que alberguen video: YouTube, Instagram, Facebook, Dailymotion, 9GAG, Buzzfeed, Blogger, IMDb, Imgur, LinkedIn, Pinterest, Mashable, Reddit, VK, Vimeo, TED, etc. A partir del enlace de la página en la que aparece el video, la herramienta se encargará de detectar el video y descargarlo.

Down Video

La carta de presentación de Down Video es su propia página principal, repleta de botones, uno por cada plataforma de video compatible. Con todo, puedes usar directamente el cuadro de búsqueda por defecto para pegar enlaces de videos.

Este servicio para descargar videos de YouTube y otras fuentes es compatible también con Imgur, Flickr, 9GAG, Instagram, IMDb, SoundCloud, Reddit, TED, Mashable, Twitter, TikTok, Twitch o VK. En definitiva, podrás guardar en tu smartphone u ordenador cualquier video que encuentres en la red.

Al pegar el enlace y pulsar en el botón correspondiente, Down Video mostrará una miniatura el video y un botón indicando el formato de guardado, la calidad del video y su tamaño. Muy útil para no agotar la memoria de tu teléfono con videos grandes. Y, además, incluye una botonera para compartir el video en WhatsApp, Facebook, Twitter, Tumblr o Pinterest.

y2downloots

En la lista de sitios o plataformas compatibles con y2downloots destacan nombres como Facebook, YouTube, Bandcamp, Reddit, Tumblr, Twitter, VK o Vimeo. Pero hay muchos más. Solo tienes que probar a descargar con el enlace del video. Así tendrás los videos en tu dispositivo por si desaparece de internet.

Su funcionamiento es idéntico a los servicios anteriores para descargar videos de YouTube y otras fuentes online. Copias el enlace del video, lo pegas en el cuadro de búsqueda, pulsas en Download y obtendrás una vista previa del video y las opciones de descarga. Según la plataforma de descarga, puede ser audio o video y en varios formatos y calidades.

Y para ponértelo fácil, el enlace para descargar el video lo puedes compartir, a su vez, en otras redes sociales o aplicaciones como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc.