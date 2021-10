El 2021 no le da respiro a Cyberpunk 2077. El videojuego de CD Projekt RED suma demoras para el lanzamiento de nuevos contenidos, situación que vuelve a impactar sobre su hoja de ruta. Esta vez la postergación impacta sobre las actualizaciones y los DLC gratuitos que se esperaban para fines de este año, pero se lanzarán recién en 2022.

El estudio polaco actualizó ayer el roadmap de Cyberpunk 2077 para reflejar estos cambios, pero aún no brindó mayores explicaciones. Lo único que se puede apreciar a través de la gráfica es que lo último que ha recibido el título este año es el parche 1.31 —que se lanzó en septiembre—, y el resto se aplaza para el año venidero.

De momento no hay fechas específicas para el lanzamiento de nuevas actualizaciones y los prometidos DLC gratuitos de Cyberpunk 2077. Si seguimos la referencia de la hoja de ruta, ahora se menciona que llegarían durante el primer trimestre de 2022.

No podemos decir que la noticia nos sorprenda demasiado. Hace poco más de una semana, CD Projekt RED anunció que las versiones de este juego para PlayStation 5 y Xbox Series X|S también se han demorado hasta el año venidero. En este caso la problemática no afecta solamente a Cyberpunk 2077, sino también a The Witcher 3: Wild Hunt.

Si confiamos en el roadmap de los desarrolladores (alguno que seguramente la mayoría no hará), podríamos aspirar a ver las actualizaciones y los DLC gratuitos llegando en simultáneo con el upgrade para la actual generación de consolas. Con tantos contratiempos a lo largo del último año, es difícil tomar tener fe ciega en lo que diga la gente detrás de Cyberpunk 2077.

Las demoras persiguen a 'Cyberpunk 2077'

Recordemos que el primer DLC de Cyberpunk 2077 debía llegar a comienzos de este año. Sin embargo, la enorme cantidad de bugs con la que se lanzó el juego obligó a CD Projekt RED a cambiar drásticamente el enfoque de su atención. Después de varias idas y vueltas, el contenido apareció recién en agosto cuando el juego recibió actualización más importante hasta la fecha.

Por lo pronto la única opción es seguir esperando. Lo cierto es que la comunidad de jugadores de Cyberpunk 2077 sigue esperando que el juego se ponga a la altura de lo prometido antes de su lanzamiento.