Si eres un jugador de Among Us, esta noticia es para ti. El popular juego de deducción social finalmente arribará a las consolas de videojuegos. A partir del 14 de diciembre estará disponible en Xbox One, Xbox Series S|X, PS4 y PS5.

En el caso de la consola de Microsoft, también estará disponible en el servicio de suscripción Xbox Game Pass. Y si tienes una consola de Sony, podrán acceder a complementos exclusivos de Ratchet & Clank que harán que el juego sea más personalizable.

Como se esperaba, Among Us admitirá cross-play y multijugador. Esto quiere decir que si tus amigos tienen una plataforma diferente, podrán jugar sin problemas en la misma partida. Es decir, ordenadores con Windows, consolas de videojuegos y dispositivos móviles Android o iOS.

Además, Innersloth, la desarrolladora del videojuego ha anunciado que pronto se empezarán a vender las ediciones físicas de Among Us. Estas estarán disponibles escalonadamente en diferentes regiones.

El 14 de diciembre llegará la Crewmate Edition a Europa. Algo más tarde, el 11 de enero de 2022, arribará a América Latina. Impostor Edition y Ejected Edition se lanzarán más adelante en la primavera de 2022 en varios territorios, aunque la firma no especifica en cuáles.

Crédito: Innersloth

Among Us, el juego que explotó con la pandemia

Among Us fue lanzado en 2018, pero pasó sus primeros dos años vida casi inadvertido. Sin embargo, con la llegada de la pandemia en 2020, todo cambió y el juego pasó de ser un anónimo a uno que todos querían jugar.

Producto del confinamiento, los usuarios empezaron a usar más y más las plataformas digitales y buscaron nuevas formas de entretenimiento. Sumado a que muchos streamers empezaron a jugar Among Us, el juego estalló.

Lo cierto es que su mecánica poco tenía que ver con los títulos más populares del momento. Among Us presentaba un entorno de deducción social en el que dos impostores tienen la tarea de matar a todos los tripulantes restantes de una nave espacial.

¿Crees que sabes quiénes son los impostores? ¿Puedes encontrarlos antes de que te maten? O probablemente pierdas una vida por error. Esta mecánica, similar a la del clásico juego El Asesino, se ha ganado el interés de millones de usuarios.