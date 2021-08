Ayer, Epic Games se ganó unas cuantas miradas de desconfianza tras la presentación de Impostores, el nuevo modo de juego de Fortnite. El popular Battle Royale se "inspiró" en la impronta y la mecánica de juego de Among Us, y este detalle no ha pasado desapercibido.

En las últimas horas, fueron los propios desarrolladores de Among Us quienes expresaron su enojo y malestar por lo que consideran una burda jugada de Fornite con Impostores. La mayoría optó por dejar su enfado plasmado en Twitter (vía The Verge), donde rápidamente las publicaciones han ganado relevancia.

Una de las primeras en expresar su descontento fue Victoria Tran, directora de comunidad de Innersloth, la firma detrás de Among Us. "Hubiese sido realmente genial realizar una colaboración", publicó en un tuit, y a continuación manifestó: "Si es por la mecánica de juego, está bien, eso no debería ser un secreto. Pero ¿no podrían al menos haber utilizado temas o terminología diferentes para hacerlo más interesante?".

like game mechanics fine, those shouldn't be gatekept, but at the very least even different themes or terminology makes things more interesting? — Victoria Tran (@TheVTran) August 17, 2021

Otro de los más vocales con respecto al lanzamiento del modo Impostores en Fortnite fue Callum Uwunderwood, quien también se volcó a Twitter para expresar su opinión. Si bien eliminó algunos tuits que él mismo consideró como "picantes", sí dejó en claro que conseguir una colaboración con Among Us no es demasiado complicado.

"Contáctanos si quieres hacer una colaboración con Among Us. Tenemos algunas realmente geniales en camino. [...] También contamos con algunos contratos para el uso de la propiedad intelectual de Among Us. Simplemente debes preguntar y, si sigues algunas reglas básicas, por lo general no hay ningún problema", publicó.

We also have stock contracts for Among Us IP usage! Just ask and if you follow some basic rules it’s usually fine. You too can have amogus in your Videogame — Callum Uwunderwood (@DevRelCallum) August 17, 2021

Los desarrolladores de 'Among Us' y un descontento palpable para con Epic Games

Foto por Andrew Haimerl en Unsplash

El lanzamiento del modo Impostores en Fortnite no solamente ha generado el enfado de los creadores de Among Us, sino también un cruce de críticas y acusaciones entre los fanáticos de ambos videojuegos. Como siempre ocurre, las redes sociales amplifican tanto lo positivo como lo negativo de cualquier tema, sin importar qué tan mundano sea.

Mientras tanto, Marcus Bromander también dejó su opinión en Twitter. El cofundador de Innersloth y creador de Among Us publicó: "No hemos patentado la mecánica de juego de Among Us. No creo que eso lleve a una industria de juegos saludable. Sin embargo, ¿es realmente tan difícil poner un 10% más de esfuerzo en darle tu propio giro?".

We didn't patent the Among Us mechanics. I don't think that leads to a healthy game industry. Is it really that hard to put 10% more effort into putting your own spin on it though? — Puff (@PuffballsUnited) August 17, 2021

Poco después, añadió una reflexión para cerrar (por ahora) el tema: "Al final del día, seguiré haciendo los juegos que quiero hacer. Todo lo demás es solamente ruido".