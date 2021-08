Epic Games ha anunciado un nuevo modo de juego por tiempo limitado llamado Fortnite: Impostores. La propuesta, disponible a partir de hoy y que solo estará en línea durante unas semanas, recuerda mucho a Among Us, uno de los juegos más populares de los últimos tiempos.

Fortnite: Impostores consiste en un equipo de agentes de la Orden Imaginada que se encargarán completar una serie de misiones. En el equipo, compuesto por 10 personas, hay dos impostores que deberán eliminar a sus adversarios mientras fingen realizar tareas.

Completad tareas como calibrar cofres y llamas, reparar el autobús de combate y entregar informes de la tormenta para analizarlos. Terminad vuestras tareas rápido y prestad atención a la hora de buscar de impostores o aliados eliminados. Completad todas las tareas o votad para echar a todos los impostores y así conseguir la victoria para la OI. Destaca ‘Fortnite’ en las notas del juego.

Los impostores, además, pueden realizar diferentes alteraciones para ganar tiempo y atrapar a sus contrincantes. Por ejemplo, pueden deshabilitar tareas que los agentes deberán comenzar de nuevo, o teletransportar a los jugadores para evitar ser vistos.

Fortnite: Impostores tiene un sistema de votación idéntico a Among Us

Si uno de los miembros sospecha de su compañero, puede convocar una reunión para debatir si se le acusa de impostor o no. Para ello, Fortnite ha habilitado una sala de chat que incluye gestos y un sistema de votación para decidir si expulsan al sospechoso de las instalaciones u omiten la votación y continúan la partida. El juego termina cuando los agentes consiguen dar con los impostores o los suplantados eliminan a todos los jugadores.

La mecánica es idéntica a la de Among Us, juego lanzado en 2018 y que ha obtenido una increíble popularidad entre los usuarios durante los últimos años. Fortnite, eso sí, le ha dado un estilo diferente. Las misiones están relacionadas con objetos o ubicaciones muy características del clásico juego de Battle Royale. Los impostores, además, no matan a sus contrincantes, sino que los teletransportan a una grieta.

Fortnite, por supuesto, no hace ninguna mención al videojuego desarrollado por InnerSloth, pero la inspiración es muy clara.

El videojuego de Epic Games ya lanzó una versión similar a ‘Among Us’—aunque no tan descarada—, llamada ‘Espía Interior’. Este modo de juego se desarrolló por un equipo de creadores y jugadores de ‘Fortnite’'. Si bien se inspiraba en ‘Among Us’, tenía una mecánica algo diferente.