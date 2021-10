No, meterse ajos en la nariz no va a hacer que se te pase la congestión antes. A pesar de lo que dicen los vídeos de Tik Tok de tus influencers de cabecera. Y, de hecho, puede llegar a ser perjudicial para tu salud.

Pero empecemos por el principio. En este vídeo de la usuaria Rozaline Katherine muestra cómo se mete dos dientes de ajo en sus orificios nasales. Tras unos 10 o 15 minutos, Rozaline procede a quitarse los ajos de la nariz y pasa a mostrar en su vídeo de Tik Tok cómo comienzan a caer mocos. Pero entonces ¿es o no un remedio casero contra la congestión?

Como decíamos al principio del artículo: no, meterse dientes de ajo en la nariz no va a ayudar a que se te pase la congestión. Es más, puede ser peligroso a largo plazo, tal y como explican en el medio británico The Mirror. Pero veamos por qué.

Meterse ajos en la nariz no es buena idea

En general, meterse cosas en la nariz no es buena idea. Pero si además se trata de un ajo, que puede irritar las fosas nasales, lo es aún menos. De hecho, el doctor Neil Bhattacharyya, otorrinolaringólogo con el que el medio británico habló, señala que "algunos dientes de ajo son muy fuertes, y si se filtra suficiente cantidad de sustancias químicas y aceites en la nariz, definitivamente la irritará". Además, "si haces esto lo suficiente, el cuerpo comenzará a reaccionar a los aceites y químicos en el ajo y causará dermatitis de contacto en la nariz".

Pero, además, es que los mocos que se tiran después de retirar los ajos se han creado específicamente contra los ajos. Es decir, no es la congestión previa que ya teníamos. Por lo que contaríamos con muchos más mocos que al principio de utilizar este remedio casero.

Dermatitis de contacto

Hablemos ahora de la dermatitis de contacto. Esta "suele producirse en zonas del cuerpo que han estado directamente expuestas a la sustancia causante de la reacción, por ejemplo, a lo largo de una pantorrilla que se rozó con la hiedra venenosa", explican desde la Clínica Mayo. En este caso, el ajo también puede producir esta irritación.

Los síntomas de este tipo de dermatitis son sarpullido rojo, una picazón, que puede ser intensa; piel seca, agrietada y escamosa; bultos y ampollas, a veces con secreción y costras e hinchazón, ardor o sensibilidad. Todo esto puede ser muy incómodo, sea con ajos o con otras cosas que irriten la piel, por lo que es importante consultar con el médico de cabecera.

Hace apenas un mes, el último reto viral era hacer arcoíris en el váter con productos químicas. Por supuesto, esto puede producir reacciones químicas peligrosas. Ahora, vemos que los tiktokers recomiendan usar ajos para descongestionar la nariz; pero también puede ser perjudicial. Por eso, el mejor consejo es tener mucho cuidado con las recomendaciones que se hacen en las redes sociales. Algunas puedes parecer divertidas y otras remedios caseros; pero también pueden ser muy peligrosas para nuestra salud.