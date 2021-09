Los vídeos de TikTok están llenos de incoherencias científicas. Algunas pueden ser peligrosas. Otras simplemente no tienen sentido. La última publicación de este tipo que se ha puesto de moda, consistente en la realización de coloridos dibujos en el interior del váter, se podría englobar en el grupo de las primeras, pues sí que tiene sentido, o al menos hay evidencia científica detrás. Pero puede suponer un gran riesgo para la salud de quiénes la ponen en práctica.

Estas grabaciones consisten, básicamente, en colocar en el interior del inodoro una mezcla de productos de limpieza y otras sustancias químicas, a veces acompañadas de colorantes o incluso bombas de baño. El resultado es una explosión de colores, a veces en un sentido bastante literal.

Es muy vistoso, desde luego. El problema es que si intentamos reproducirlo en casa, mezclando productos químicos al tuntún, el resultado nos puede dar más de un susto. En el más leve de los casos, podríamos corroer el material del que está hecho el váter. Pero también puede llevarnos a urgencias. O quién sabe si algo peor.

La lista de ingredientes para generar el arcoiris en tu váter

En algunos de estos vídeos de TikTok no se detalla cuáles son los productos de limpieza que se mezclan en el váter. En otros sí que lo indican, o al menos enseñan los envases.

Se mezclan limpiadores jabonosos, lejía y cloro, entre otros

Por ejemplo, podemos ver que en uno mezclan varios formatos de Lysol, Clorox, Ajax en polvo y varios tipos de limpiadores jabonosos. Todo esto, por supuesto, supone una mezcla de colores muy atractiva. Pero también se infla, hasta generar una especie de barro. ¿Por qué? La respuesta está en las reacciones químicas que se producen. Unas reacciones que pueden ser muy vistosas, pero también peligrosas.

El Lysol tiene como ingrediente principal clorxilenol. Este es un compuesto orgánico; es decir, está compuesto principalmente por una cadena de carbonos unidos a hidrógenos. Pero en su caso también lleva unido un cloro y un grupo hidroxilo o, lo que es lo mismo, un oxígeno y un hidrógeno. Este es el grupo que tienen en común todos los alcoholes. Tiene un gran poder antiséptico, por lo que no es raro encontrarlo en la etiqueta de productos químicos desinfectantes.

En cuanto al Clorox, está compuesto principalmente por cloro e hidróxido de sodio. El Ajax, en cambio, es un producto con lejía que, además, lleva polvo de carbonato cálcico, para adherirse mejor a las superficies que limpia.

¿Por qué son peligrosos estos vídeos de TikTok?

Además, en estos vídeos de TikTok se ven otros productos que no se pueden identificar, entre los que podría haber amoniaco, vinagre (que contiene ácido acético) u otros ácidos. Y todo esto es un problema, pues entre todos ellos hay varias combinaciones peligrosas.

Para mezclar productos de limpieza hay que tener muy claro si las sustancias que contienen pueden generar productos peligrosos al reaccionar

Por ejemplo, si mezclamos lejía y amoniaco se generan cloraminas. Al inhalar estos compuestos podemos experimentar tos, dolor en el pecho o dificultad para respirar. Esto en pequeñas cantidades. Si la dosis es mayor puede incluso producirse la muerte. Esta es una mezcla que inconscientemente usan muchas personas, pensando que así obtendrán una mejor desinfección. De hecho, durante la pandemia se han producido muchas intoxicaciones por este motivo. Las consecuencias eran igualmente graves, pero al menos el fin era más loable que buscar una colorida fiesta de la espuma en el váter.

Por otro lado, si mezclamos lejía con alcohol se puede obtener cloroformo y si hacemos reaccionar la lejía con ácidos se puede obtener gas cloro, que en combinación con el agua generaría ácido clorhídrico o hipocloroso. Todo esto puede provocar síntomas como náuseas, dificultad para respirar o incluso neumonía, según indican en IFLScience.

En cuanto al burbujeo que se observa en la mayoría de vídeos, puede deberse a diversos motivos, como la generación de dióxido de carbono por la combinación del carbonato cálcico, presente en el Ajax, con ácidos, como el del vinagre. Esto no es peligroso para la salud siempre que se haga en poca cantidad y con buena ventilación. De hecho, es una reacción que se hace a menudo en experimentos caseros para niños. Sin embargo, sí que puede dañar el váter.

Por lo tanto, tomar una mezcla de productos de limpieza con colores bonitos y volcarlos todos sobre el baño puede ser espectacular, pero el riesgo no vale la pena. Antes de mezclar cualquier producto con otros es muy importante tener claro lo que puede ocurrir si reaccionan. Y eso es algo que en los retos establecidos por los vídeos de TikTok no suele tenerse en cuenta. Puede que algunos los hayan realizado personas con conocimientos de química y que tengan claro que no se va a generar ninguna sustancia peligrosa. Pero quizás cuando sus seguidores lo reproduzcan en casa no lo tengan en cuenta.

Y es que, del mismo modo que los experimentos o manualidades con mecheros o tijeras deben realizarse con la supervisión de un adulto, estos vídeos de TikTok deberían hacerse con la supervisión de un químico. O, mejor aún, no hacerse. Por si las moscas.