El famoso gestor de contraseñas 1Password sigue añadiendo funciones para diferenciarse de la competencia. Este miércoles ha anunciado "Psst!", una función que le permite a los usuarios compartir cualquier elemento de su bóveda con otras personas a través de un enlace de forma segura.

1Password dice que su nueva herramienta para compartir contraseñas de forma segura es una respuesta a los hábitos la gente. Por ejemplo, cuando se comparten las credenciales de una plataforma de streaming con familiares o cuando un contratista temporal debe iniciar sesión en determinada plataforma.

Durante todo este tiempo, los usuarios han recurrido a copiar los elementos de su bóveda de 1Password y pegarlos en un correo electrónico o un mensaje de chat. Inclusive han optado por hacer capturas de pantalla. Pero esto es una práctica que aumenta el riesgo de sufrir un problema de seguridad. Para poner fin a esos riegos llega Psst!

Cómo funciona Psst! de 1Password

Ingresa en 1Password.

Busca el elemento que deseas compartir y selecciónalo.

Toca o haz clic en Compartir.

Elige cómo y con quién compartirás el enlace y cuándo caducará.

Toca o haz clic en Obtener enlace para compartir.

Copia el enlace y envíalo por tu método preferido (correo electrónico, SMS, WhatsApp).

Cuando el destinatario abra el mensaje en su navegador verá una de estas dos opciones. Si la visibilidad del enlace es pública, se encontrará con una vista previa del elemento compartido, pero si has compartido con alguien en particular, deberá ingresar su dirección de correo.

Crédito: 1Password

En el caso de la segunda opción, inmediatamente recibirá un código de verificación único. Al pegarlo en la página de 1Password, se mostrarán todos los detales del elemento al momento de compartirlo. Esto quiere decir que se incluirán notas, preguntas de seguridad o cualquier otra cosa adicional.

No obstante, es preciso tener en cuenta que no se está compartiendo el elemento original, sino una copia del mismo. Por ejemplo, si se cambió una contraseña luego de compartir un enlace por Psst!, el destinatario verá la contraseña original y no la actualizada. En este sentido, se deberá volver a compartir el elemento con la nueva contraseña.

Psst! también funciona para quienes no tienen una cuenta de 1Password. Sin embargo, los usuarios del gestor de contraseñas tendrán la posibilidad de guardar una copia del elemento directamente dentro de sus bóvedas.