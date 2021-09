La esperada función multidispositivo de WhatsApp, que permite utilizar la app de mensajería en varios dispositivos sin necesidad de que el smartphone principal esté conectado a la red, ya se puede probar en iPhone. La compañía ha activado la beta para todos los usuarios, independientemente de si cuentan con WhatsApp beta a través de Testflight o tienen descargada la versión oficial.

Para unirse, el usuario deberá acceder a la pestaña "Dispositivos vinculados", que aparece dentro del menú de configuración de WhatsApp. Se mostrará un nuevo botón que permitirá activar la beta multidispositivo, pudiendo conectar, por el momento, una cuenta en WahstApp Desktop para Mac, WhatsApp Web o a través de Portal.. La app de mensajería propiedad de Facebook permite hasta cuatro dispositivos sin necesidad de que el smartphone esté conectado. No obstante, la función no está operativa para móviles Android . La app para iPad, además, todavía no se ha lanzado oficialmente, aunque se espera que esté disponible en los próximos meses.

Para vincular un dispositivo, será necesario escanear el código QR que aparecerá en la pantalla y confirmar la acción mediante Face ID o Touch ID. Una vez dentro, podrás desconectar tu iPhone para utilizar WhatsApp Desktop como si se tratara de tu dispositivo principal.







La función multidispositivo, recordemos, utiliza una nueva arquitectura que permite enviar los mensajes desde dispositivo secundario —en este caso, WhatsApp web o WhatsApp para escritorio—, con la misma prioridad que el smartphone. La arquitectura que el servicio ha utilizado estos años, en cambio, dependía del smartphone para enviar el contenido al destinatario.

La función multidispositivo de WhatsApp tiene algunas limitaciones

Cuando una persona se une a la beta multidispositivo, WhatsApp cerrará todas las sesiones abiertas en otros equipos. La app de mensajería, además, alerta de algunas limitaciones a la hora de usar la nueva función. Entre ellas, que es posible que el rendimiento y la calidad se vean afectados. Por otro lado, la función limitará el envío de mensajes y llamadas desde WhatsApp Web o escritorio a aquellos destinatarios que tengan una versión desactualizada de la app.

En cualquier caso, es posible darse de baja de la versión de pruebas desde la pestaña "Dispositivos vinculados". Este proceso desvinculará la cuenta, pero los mensajes se mantendrán sincronizados en el dispositivo principal.