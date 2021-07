Ha pasado más de un año desde que surgieron los primeros indicios del soporte multidispositivo de WhatsApp, una de las características más solicitadas por los usuarios. Sin embargo, conforme transcurrieron los meses fuimos conociendo más detalles de esta propuesta, y parece que su lanzamiento se encuentra, ahora sí, a la vuelta de la esquina. El día de hoy, la plataforma de mensajería confirmó que ya comenzó la prueba del soporte multidispositivo.

Evidentemente, se trata de una prueba limitada a cierto número de personas, pero que en los próximos meses se expandirá hacia todo el público. De momento, eso sí, no concretaron su fecha de lanzamiento. Desde WhastApp explican que el soporte multidispositivo permitirá usar el servicio en tu smartphone y mantener la sesión iniciada en hasta cuatro equipos adicionales. De hecho, si el dispositivo principal agota su batería, la aplicación seguirá funcionando en el resto sin ningún problema.

Durante años, las personas han pedido una verdadera experiencia multidispositivo que les permita usar WhatsApp en otros dispositivos sin necesidad de una conexión con el smartphone. Con esta nueva funcionalidad será posible utilizar WhatsApp en el móvil y añadir hasta cuatro dispositivos extra de forma simultánea, incluso si la batería del móvil se ha agotado. Cada dispositivo complementario se conectará a tu WhatsApp de forma independiente, manteniendo el mismo nivel de privacidad y seguridad a través del cifrado de extremo a extremo.

El soporte multidispositivo de WhatsApp requiere una nueva arquitectura

¿Por qué llega tan tarde cuando otros servicios de mensajes lo integran desde hace años? WhatsApp explica que, para lograr ofrecer el soporte multidispositivo, fue necesario rediseñar la arquitectura del servicio. Además, idearon un nuevo sistema que permitiera garantizar la privacidad de los usuarios. WhatsApp promete que seguirá ofreciendo cifrado de extremo a extremo aunque usemos la plataforma en múltiples dispositivos.

Actualmente, WhatsApp necesita un smartphone principal para también funcionar, por ejemplo, en un ordenador. La desventaja es que, si el terminal se descarga o tiene problemas de conexión, el servicio deja de funcionar correctamente en el dispositivo secundario. Con la nueva arquitectura, no obstante, el smartphone ya no es "la fuente de la verdad", como ellos lo describen. Ahora todos los dispositivos tienen la misma prioridad y no dependen unos de otros. Puedes ver las diferencias entre ambas arquitecturas a continuación:





"La nueva arquitectura multidispositivo de WhatsApp elimina estos obstáculos, ya que ya no requiere que un smartphone sea la fuente de la verdad. Al mismo tiempo mantiene los datos del usuario sincronizados y privados de manera transparente y segura. El desafío para lograr esto fue mantener la experiencia de usuario segura en todos los dispositivos sin tener que almacenar los mensajes privados en nuestros servidores".

Para usar el soporte multidispositivo de WhatsApp será necesario que el usuario vincule nuevos equipos a su cuenta a través de un código QR, tal y como se hace actualmente. Sin embargo, deberás aprobar la vinculación a través de una autenticación biométrica. Desde tu perfil podrás ver todos los dispositivos vinculados, cuándo se usaron por última vez y cerrar sesión de manera remota. La compañía perteneciente a Facebook aclara que la prueba solo está disponible, por ahora, para un pequeño grupo de personas de su programa beta.