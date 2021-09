La aplicación Reloj de Google parece tener un bug que evita que las alarmas configuradas suenen correctamente. En un hilo de Reddit, varios miembros de un Google Pixel, smartphone en el que la app está instalada de forma predeterminada, notaron que el terminal mostraba una notificación de alarma perdida, pero esta nunca sonó.

Las opiniones más recientes de Google Play Store, donde los usuarios pueden descargar la aplicación e instalarla en sus dispositivos Android, también alertan de este fallo. "Las alarmas han dejado de sonar, da igual que tengas puestos los tonos predeterminados del móvil o Spotify. Lo único que aparece es una notificación diciendo «alarma pérdida»", asegura un poseedor de un smartphone Google Pixel.

Los usuarios creen que el problema está causado por la integración con Spotify y, en concreto, al establecer tonos con música de este servicio. La app Reloj de Google, recordemos, permite añadir alarmas con música de la biblioteca de Spotify. De esta forma, es posible despertarse con una canción o música de un álbum o una lista de reproducción. No obstante, el fallo también afecta a aquellas personas que tienen establecido un tono predeterminado.

Un portal llamado Piunikaweb que se ha hecho eco de este problema, sugiere que el bug está relacionado con el modo 'No Molestar'. Al parecer, muchos usuarios reportaron a finales de agosto que las alarmas no sonaban cuando este modo está activado. La función 'No molestar' evita que suenen las notificaciones, llamadas u otras alertas. Las alarmas, sin embargo, sí deberían sonar.

Google es consciente del error en la app Reloj y está trabajando para solucionarlo

Google, por el momento, no ha dado con una solución a este fallo, pero el equipo de desarrollo es consciente de este error y aseguran que ya están trabajando para solucionarlo. "Hemos compartido esto con nuestros equipos de productos e ingeniería y continuaremos proporcionando actualizaciones a medida que haya más información disponible", comenta un empleado a través del sistema de seguimiento de incidentes de Google.

En el mencionado hilo de Reddit comentan algunas soluciones temporales, aunque no parecen servir a todos. Entre ellas, eliminar el almacenamiento y caché de la app.

Otra opción es descargar una app de alarma de terceros. En Google Play hay multitud de opciones disponibles. Si no tienes un móvil Pixel pero utilizas la app Reloj de Google, lo más recomendable será que la desinstales y utilices la aplicación predeterminada de tu smartphone.