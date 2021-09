Malas noticias desde Paramount Pictures. La compañía anunció que Top Gun: Maverick y Misión Imposible 7 nuevamente se han retrasado. En ambos casos, se trata de un aplazamiento prolongado que deja en evidencia la gran incertidumbre que rodea a la mencionada productora y, en general, a toda la industria cinematográfica actualmente. Todo debido al alza de contagios que ha provocado la variante delta de la COVID-19 en gran parte del mundo.

Top Gun: Maverick, por desgracia, se hará esperar hasta el próximo año, concretamente al 22 de mayo de 2022. La última fecha que Paramount había establecido para lo nuevo de Tom Cruise era el 19 de septiembre de 2021. Sin embargo, no hay que olvidar que el largometraje se ha retrasado en más de una ocasión. El plan original de la productora era lanzarla a mediados de 2020, un objetivo que no pudieron cumplir tras el surgimiento de la pandemia.

Curiosamente, Top Gun: Maverick ahora tiene la fecha que antes pertenecía a Misión Imposible 7. Esta última se recorrió al 30 de septiembre de 2022. De acuerdo a la información que comparte Deadline, Paramount consultó con expertos los riesgos económicos que se podían presentar por mantener las fechas anteriores. Desde luego, concluyeron que el cine tendrá una mayor asistencia a partir de 2022, incrementando así las posibilidades de éxito en taquilla para ambas películas.

Paramount no se podía permitir el fracaso de Top Gun: Maverick y Misión Imposible 7, pues son sus producciones próximas más importes —y esperadas—. Ahora bien, nadie puede asegurar que 2022 será un año libre de problemas para el mundo del cine. Si bien la campaña de vacunación avanza, es un hecho que las oleadas de contagios no se detendrán. Además, en muchos países, incluyendo a Estados Unidos, las medidas sanitarias son más ligeras —o ya no existen— desde hace meses.

Top Gun: Maverick, por otra parte, deberá enfrentarse a un calendario saturado de estrenos a mediados de 2022. Thor: Love and Thunder, Elvis, Jurassic World: Dominion y Lightyear son solo algunas de las películas que intentarán conquistar la taquilla en una temporada sumamente competida. Suponiendo, claro, que todas estas producciones mantienen su fecha actual.