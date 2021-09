Spotify cree que puede mejorar tus listas de reproducción y para ello ha desarrollado una nueva función que llegará pronto a un importante número de usuarios. Se trata de Enhance, una opción para añadir canciones sugeridas en las playlists con solo tocar un botón.

Esta nueva función es sencilla, pero práctica. Básicamente, Spotify planea incorporar un botón sobre las listas de reproducción para que los usuarios decidan si quieren optimizarlas. Al tocar sobre el mismo, el servicio de música en streaming agregará recomendaciones personalizadas.

Según la plataforma, las canciones sugeridas aparecerán intercaladas con las que has elegido manualmente. La nueva función Enhance añadirá un máximo de 30 recomendaciones por playlist, una cada dos canciones. Toda la música recomendada tendrá el signo "+" para que puedas agregarla definitivamente a la lista en cuestión.

Spotify indicó que la idea detrás de esta característica es sumar canciones que se parezcan a las que ya estás escuchando. Esto significa que el servicio no te recomendará música que no tenga correlación con la lista de reproducción que pretendes mejorar; es decir, no incluirá canciones por el simple hecho de ser populares, o que sean de un género completamente distinto al que estás escuchando.

Las canciones sugeridas llegan para mejorar las playlists de Spotify

Con el arribo de la función Enhance, Spotify aclara que se trata de "una adición, una sustitución". Esto significa que las canciones sugeridas que agregues definitivamente a tu lista de reproducción no serán reemplazadas la próxima vez que actives esta nueva característica.

El servicio de música en streaming implementará esta opción a partir de octubre, aunque en principio estará disponible en mercados seleccionados. Si bien se espera que con el correr de los meses se habilite a nivel global, en un primer momento será accesible en 40 países, entre ellos España y México.

Además, la función de Enhance estará limitada a las apps de Spotify para iOS y Android, y para los usuarios con cuentas Premium. Aún no se sabe si también llegará a la versión de escritorio, aunque desde la compañía prometen que se mantendrá en evolución permanente.