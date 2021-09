El próximo 22 de diciembre, salvo una desafortunada sorpresa, se estrenará The Matrix Resurrections, la cuarta entrega de la popular franquicia de ciencia ficción. Debes saber que la película está 100% terminada y lista para exhibirse. No obstante, algunos pocos afortunados ya tuvieron la oportunidad de disfrutarla de principio a fin antes de su estreno. Uno de ellos es, desde luego, Keanu Reeves, quien volverá a dar vida a Thomas Anderson (Neo).

En una entrevista con CinemaBlend, Lana Wachowski, directora de The Matrix Resurrections, reveló que la producción invitó a Keanu Reeves para ver el metraje final, que será la versión que llegará a cines y HBO Max en la fecha indicada. Afortunadamente, la reacción del actor más querido de internet fue más que positiva. El susodicho destacó que la cineasta ha logrado el mismo impacto que la trilogía original.

Wachowski dijo, citando las palabras de Keanu Reeves: "Le mostramos la película a Keanu y realmente quedó impresionado con ella. Él estaba sentado allí, y dijo: 'Hace veinte años contaste una historia en la que describiste los próximos veinte años [del mundo real], los problemas de la vida digital y virtual, cómo nos iban a impactar y lo que pensaríamos al respecto. Tomaste al mismo personaje, las mismas historias y las mismas cosas, y de alguna manera anticipaste lo que vendrá en los próximos 20 años".

Keanu Reeves eleva la expectación sobre The Matrix Resurrections

Sin lugar a dudas, las palabras del actor sobre The Matrix Resurrections elevarán aún más le expectación que existe actualmente. Eso sí, difícilmente se iba a pronunciar de forma negativa sobre su siguiente filme.

Si bien Keanu Reeves se mantiene como el rostro más visible de The Matrix Resurrections, el reparto trajo de vuelta a otros rostros de la primera trilogía, además de abrir la puerta a nuevas incorporaciones. El mismo está conformado por: Keanu Reeves (Neo), Carrie Ann-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agente Johnson) y Lambert Wilson (El Merovingio), Yahya Abdul-Mateen II (Morfeo), Neil Patrick Harris, Jonathan Groff y Christina Ricci.

Recientemente, Lilly Wachowski, hermana de Lana y quien también participó en la dirección de las primeras películas, explicó los motivos por los que no estuvo a bordo de The Matrix Resurrections. Su decisión estuvo basada en motivos personales y laborales, pues cuando surgió la idea de The Matrix 4 estaba involucrada en otros proyectos. Entre ellos: Cloud Atlas, Jupiter Ascending y Sense8.