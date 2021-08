Cuando se confirmó que The Matrix 4 (The Matrix Resurrections) sería una realidad, el primer detalle que sorprendió a la audiencia fue que Lilly Wachowski, quien junto a su hermana Lana dirigió la primera trilogía de la franquicia, no regresaría a su puesto. Desde aquel entonces, poco o nada se sabía sobre por qué la menor de las Wachowski no se involucró en el proyecto. Recientemente, la cineasta por fin reveló sus razones.

Durante un panel Television Critics Association Summer (vía Entertainment Weekly), Lilly Wachowski explicó las causas que la llevaron a tomar la decisión de no acompañar a su hermana en la dirección de The Matrix 4. Básicamente, es una combinación de motivos personales con profesionales. Por un lado, estaba agotada de completar su transición. Respecto al plano laboral, tenía la responsabilidad de terminar Cloud Atlas, Jupiter Ascending y la primera temporada de Sense8, la serie que desafortunadamente fue cancelada por Netflix.

Ahora bien, quizá te estás preguntando: ¿pero esos proyectos no se hicieron muchísimo antes de The Matrix 4? Sí, pero Lilly Wachowski prefirió alejarse temporalmente del mundo cinematográfico para tomar un descanso después de cumplir con su ajetreada agenda. Además, aunque nos enteramos de la consolidación de The Matrix 4 hasta agosto de 2019, Lana y Warner comenzaron a trabajar en el guion años atrás.

"Salí de mi transición y estaba completamente agotada porque habíamos hecho Cloud Atlas y Jupiter Ascending, y la primera temporada de Sense8. Publicábamos una y preparamos otra exactamente al mismo tiempo. Así que estamos hablando de más de 100 días de filmación para cada proyecto. Sales y estás totalmente agotada. Necesitaba este tiempo lejos de la industria. Necesitaba volver a conectarme conmigo misma como artista y lo hice volviendo a la escuela, a la pintura y otras cosas". Lilly Wachowski

Asimismo, Lilly Wachowski se mantiene firme en la idea de explorar nuevos rumbos creativos en lugar de retomar las del pasado, lo cual también influyó en no participar en The Matrix 4. "Lana había llegado a esta idea para otra película de Matrix, y tuvimos esta charla. Empezamos a hablar de ello entre la situación de tener a nuestro papá moribundo y a mamá muriendo, que ocurrió con cinco semanas de diferencia. Existía la idea de volver atrás y ser parte de algo que ya había hecho antes, y eso era poco atractivo", expresó.

The Matrix 4 atrajo la atención de Hollywood durante la presente semana porque su primer tráiler se mostró a puerta cerrada durante la CinemaCon 2021. Los detalles de avance ya te los dimos a conocer. Recuerda que The Matrix 4 se estrenará, si la pandemia lo permite, el 22 de diciembre de 2021.