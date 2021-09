El primer benchmark de la consola portátil de Valve, la Steam Deck, ha sido publicado y trae algunas sorpresas. La prueba de rendimiento fue ejecutada por un usuario chino en un equipo de desarrollo, sin embargo, es posibles que sus especificaciones no coincidan con la versión que llegará el mercado.

La mayor curiosidad que nos deja el benchmark es que la Steam Deck es capaz de correr juegos AAA a 60 FPS (cuadros por segundo) con una calidad "decente". Títulos gráficamente más intensivos, como Cyberpunk 2077, llegan a los 30 FPS.

Shadow of The Tomb Raider rindió a un promedio de 36 FPS en alta calidad, pero con una configuración personalizada puede alcanzar los 60 FPS en resolución nativa. El reporte del usuario chino especifica que no experimentó ningún tipo lag.

En su configuración gráfica más alta, Cyberpunk 2077 corrió a entre 20 y 30 FPS. Esta es una especie de prueba de fuego ya que actualmente, pese a sus problemas, es uno de los juegos más sorprendentes visualmente. Además, la Steam Deck es la primera consola portátil en soportar el juego.

A continuación la lista completa de los juegos probados en la Steam Deck (se especifica la calidad visual entre paréntesis):

Shadow of The Tomb Raider (Alta) - 30+ FPS

Shadow of The Tomb Raider (Personalizada) - 60+ FPS

Doom Eternal (Personalizada) - 46 FPS, promedio

Doom Eternal (Baja) - 60 FPS, promedio

DOTA 2 (Alta) - 47 FPS, promedio

DOTA 2 (Baja) - 80 FPS, promedio

Cyberpunk 2077 (Alta) - entre 20 y 30 FPS

La "bestia" bajo la carcasa de la Steam Deck

Recordemos que esta consola integra una APU personalizada AMD Van Gogh de 4 núcleos y 8 hilos. El CPU funciona a velocidad de 2.4 GHz, y en modo turbo llega a los 3.5 GHz. La GPU, por su parte, es un AMD RDNA 2.0 de hasta 1,6 Teraflops. La memoria RAM es de 16 GB y el almacenamiento interno se ofrece en variantes de 64, 256 y 512 GB. Las últimas dos opciones son unidades NVMe SSD PCIe 3.0. Todas las versiones se pueden expandir mediante tarjeta microSD.

En cuanto a la pantalla, la Steam Deck está equipada con un panel táctil LCD de 7 pulgadas con una resolución de 1280x800 a 60 Hz, y hasta 8K/60Hz o 4k/120Hz en modo Dock. No obstante, estos benchmarks fueron medidos en modo portátil y con la versión 3.0 de Steam OS. La Steam Deck llegará s sus primeros compradores a partir de diciembre del presente año.