Uno de los objetivos de Perseverance en Marte está más cerca de cumplirse. El rover de la NASA extrajo este miércoles una muestra de una roca; aunque hasta un día después no pudimos ver las imágenes. El trozo de piedra tiene que entrar en un tubo que se sellará; pero la NASA no ha podido confirmar que las muestras estén dentro. La idea es que, en el futuro, ese trozo de Marte recogido por Perseverance pueda llegar hasta la Tierra y ser analizada aquí; pero antes hay que asegurarse de que las muestras se sellan bien para el viaje.

El jueves llegaron las primeras imágenes de la muestra recogida por Perseverance en Marte. Pero para los investigadores no quedaba nada claro si ya se podían sellar las muestras o no debido a la luz del sol. Por este motivo, pidieron al rover que hiciera más fotos. Todavía no sabemos si la muestra está en el tubo y podrá sellarse. Lo que sí sabemos es que a la NASA aún les quedan recursos por utilizar en caso de que no puedan ver bien si el trozo de roca está dentro.

"El proyecto obtuvo su primera roca con núcleo en su haber, y eso es un logro fenomenal", explica en un comunicado de prensa Jennifer Trosper, gerente del proyecto en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. "El equipo determinó una ubicación, y seleccionó y extrajo el núcleo de una roca viable y científicamente valiosa. Hemos hecho lo que habíamos venido a hacer".

En esta ocasión serán necesarios nuevas imágenes para comprobar que la muestra está dentro, según ha señalado la NASA. "La obtención de imágenes adicionales antes de proceder al sellado y almacenamiento de la muestra de roca de Marte es un paso adicional que el equipo optó por incluir basándose en su experiencia con el intento de muestreo del rover el 5 de agosto", explica la agencia espacial en el comunicado. "Aunque el equipo de la misión Perseverance confía en que la muestra está en el tubo, las imágenes en condiciones óptimas de iluminación confirmarán su presencia".

Recogida de muestras de Perseverance en Marte

Entre los objetivos de Perseverance durante su estancia en Marte está "buscar signos de vida microbiana antigua, caracterizar la geología y el clima del planeta". Pero también "recolectar muestras de rocas y sedimentos cuidadosamente seleccionados para el futuro retorno a la Tierra, y allanar el camino para la exploración humana más allá de la Luna", indicó la NASA hace meses.

La recolección de muestras la hace el rover. Pero no será Perseverance el que las traiga a la Tierra por sí mismo. De hecho, una futura misión de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) será la encargada de traerlas. Es más, Airbus esta desarrollando un buque interplanetario solo para este cometido. La misión que traerá las muestras recogidas por Perseverance en Marte se conoce como Earth Return Orbiter (ERO, por sus siglas en inglés). Ir hasta el planeta rojo no es fácil; por lo que la misión podría tardar hasta diez años en traer los trozos de roca a la Tierra.

Aunque todavía tendremos que esperar unos días para saber si la muestra recogida por Perseverance en Marte está dentro del tubo y se sella de la manera correcta; sabemos que la idea de la NASA (y también de la ESA) es traer las muestras hasta la Tierra.