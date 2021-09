A finales de julio te informamos que, según Variety, Netflix trabaja en una serie live action de Pokémon, una de las franquicias más populares del entretenimiento. Sin embargo, es posible que los esfuerzos de la plataforma vayan más allá de un contenido con episodios. De acuerdo a un reporte de The Illuminerdi, una fuente cuyo historial de filtraciones tiene varios aciertos sobre futuras producciones, Netflix también prepara una película de Pokémon.

Este largometraje, además, igualmente apostaría por el live action, por lo que estamos hablando de proyectos que se complementarían el uno al otro. No obstante, The Illuminerdi aclara que la producción de Netflix no tiene ninguna relación con Detective Pikachu, la primera propuesta live action de la franquicia que vio la luz en 2019. Así pues, el servicio propondría una historia completamente nueva para tener una mayor libertad creativa. Eso sí, respetando los lineamientos de The Pokémon Company.

Por desgracia, no hay mayores detalles del filme. De hecho, la información sobre la serie igualmente es escasa. Variety señaló que el proyecto estará liderado por Joe Henderson, quien será responsable del guion y fungirá como productor ejecutivo. A Henderson lo conocemos por su participación en producciones como White Collar, Graceland, Almost Human y, principalmente, por Lucifer.

El mismo reporte anticipó que la serie live action de Pokémon todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo; así que probablemente no tendremos noticias oficiales pronto. Por supuesto, la misma demora ocurrirá con la película.

El potencial de Pokémon en las producciones live action

Apostar por otro filme live action de Pokémon tiene mucho sentido, sobre todo por el éxito de Detective Pikachu. Si bien la producción de Warner Bros. no prometía demasiado en un principio, al final resultó ser muy entretenida. En la taquilla internacional también triunfó, ingresando poco más 431 millones de dólares. Esta cifra le permitió colarse entre las películas basadas en videojuegos más exitosas de la historia.

Pero mientras esperamos el supuesto lanzamiento de ambos contenidos de Netflix, los fans de Pokémon podrán entretenerse con alguno de los nuevos juegos que vienen en camino. El 19 de noviembre harán su debut Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente para Nintendo Switch. Más tarde, el 28 de enero de 2022, llegará ‌Leyendas Pokémon: Arceus, que podría marcar un antes y un después para la franquicia gracias a su mundo abierto.