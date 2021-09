A lo largo de su historia, Microsoft ha estado involucrada en varios conflictos legales por abuso de posición dominante en relación a su navegador web. Tras ese pasado oscuro, los de Redmond encontraron formas más "sutiles" de obligar a los usuarios a usar Edge. Y otras no tan sutiles que vienen en camino con Windows 11. Estas jugadas parecen haber sido la estaca que hizo despertar a Mozilla, quien decidió saltarse las restricciones de Windows 10 para configurar Firefox como predeterminado fácilmente.

Cambiar la configuración de aplicaciones predeterminadas en Windows 10 es algo engorroso. El sistema operativo no permite hacer ese ajuste en un solo clic y desde la propia app. Es decir, el software puede mostrar un cuadro de diálogo que dice "Elegir como predeterminado", pero al hacer clic allí, el usuario sí o sí debe pasar por la configuración de Windows para hacer el cambio manual. En el caso de querer hacerlo con Firefox —u otro navegador—, todo es más difícil. Microsoft envía una última petición pidiendo mantener a Microsoft Edge como el navegador por defecto.

Esto, sin dudas, no ha sido de gracia para Mozilla, que intenta elevar su base de usuarios. En este sentido, los desarrolladores de Firefox han aplicado "ingeniería inversa" para eludir las protecciones de Windows 10. Por consecuencia, han logrado que se pueda configurar como predeterminado su navegador en tan solo un clic. El programa, con los privilegios otorgados por el usuario, realiza todo el proceso en segundo plano, facilitando drásticamente su configuración como opción predeterminada.

Firefox perdió la paciencia con Microsoft

“La gente debería tener la capacidad de establecer valores predeterminados de manera simple y sencilla, pero no es así”, asegura un portavoz de Mozilla, según recoge The Verge. “Todos los sistemas operativos deben ofrecer soporte oficial para desarrolladores para el estado predeterminado, de modo que las personas puedan configurar fácilmente sus aplicaciones como predeterminadas. Dado que eso no ha sucedido en Windows 10 y 11, Firefox se basa en otros aspectos del entorno de Windows para brindar a las personas una experiencia similar a la que Windows brinda a Edge cuando los usuarios eligen Firefox como su navegador predeterminado", continúa.

Hasta el momento Microsoft no ha brindado una declaración oficial al respecto. No obstante, su sistema de "protección" para cambiar aplicaciones está principalmente pensado para evitar que un malware pueda hacer cambios no autorizados en el sistema. Aunque los de Redmond bien la han utilizado para también beneficiarse ellos mismos y su navegador web. Ahora solo resta esperar qué repercusiones tendrá este movimiento de Firefox.