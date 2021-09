En el capítulo anterior de ¿Qué pasaría si…? descubrimos que Hank Pym destrozó la iniciativa Vengadores por una venganza. En el cuarto, la revelación de las posibilidades del poder del Doctor Strange son aterradoras. El mejor episodio hasta la fecha del programa, repleto de huevos de pascua, es un recorrido por todo el universo mágico de Marvel y las posibilidades del personaje.

También es una cuidada colección de referencias que incluyen la percepción del tiempo y la realidad. También muestra la forma en que Strange podría ser comprendido en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Después de todo, Michael Waldron, escritor de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo ha dejado claro. Veremos al Hechicero Supremo en toda su potencia y al máximo de sus capacidades mágicas. ¿Eso implica también las oscuras?

Mientras aguardamos la película, hagamos un repaso de todas las referencias al universo cinematográfico de Marvel que ha dejado un episodio de ¿Qué pasaría sí…? de antología.

'¿Qué pasaría si…?' y el mundo de lo oscuro

El episodio hace especial énfasis en el conflicto central de la película Doctor Strange (2016) de Scott Derrickson. De hecho, utiliza la misma escena del fatídico trayecto por carretera en el que Strange resulta herido para narrar la acción. Aquí tenemos el primer huevo de pascua.

Pero mientras en la línea de tiempo cinematográfica Strange conduce solo su automóvil, en esta ocasión va en compañía de Christine Palmer. En la versión del multiverso de ¿Qué pasaría si…? la relación entre ambos personajes parece ser más profunda. Tanto como para que la muerte de Christine sea el comienzo del trayecto de Strange a la oscuridad.

Artes místicas y la búsqueda de respuestas en '¿Qué pasaría si…?'

La versión de Strange en este universo también es ligeramente distinta a la que ya conocemos. Al de la línea temporal del Universo Cinematográfico de Marvel la lesión de sus manos le empuja a la búsqueda de las artes místicas. En esta ocasión, es la muerte de Christine lo que establece que la relación entre ambos es más profunda y emocional de lo que se suponía era.

De hecho, es la obsesión por la muerte de Christine lo que hace que Strange tome la decisión de romper la línea temporal. Y encontrar un dato interesante sobre el tiempo como elemento primordial: hay hechos que no pueden cambiarse.

Otra cosa de interés en la búsqueda de Strange, es su encuentro con el libro de Cagliostro, esta vez para aprender el sentido de la magia más oscura. Búsqueda que antes había emprendido Kaecillius, villano de la primera película.

¿Strange absorbiendo el poder de otros?

La serie regresa a la película del 2016 y a la controvertida escena post créditos de Karl Mordo absorbiendo el poder de otro ser vivo. La trama de ¿Qué pasaría si…? deja claro que es una forma de hacerse más poderoso y de romper ciertas reglas puntuales. De modo que el episodio lleva el huevo de pascua a un nivel por completo nuevo y aterrador.

¿Qué pasaría si… Ancestral volviera para avisar del peligro?

En una de las escenas más inquietantes del episodio, Ancestral confesó que utilizó el poder de la dimensión oscura en su beneficio. En esta ocasión, para dividir a Strange en dos decisiones temporales que crearon versiones distintas del Hechicero Supremo. La referencia es inmediata al comportamiento en la película de Derrickson, en la que también toma una decisión semejante.

“Me basé en el poder de la Dimensión Oscura para dividir la línea de tiempo… para dividirte”, le dice a Stange incorrupto. “Permitir que dos de sus posibles líneas de tiempo ocurran en un universo”. La referencia recuerda al final de temporada de Loki, en la que Miss Minute admite que El Que Permanece podría hacer algo semejante.

¿Y si el Doctor Strange perdiera la batalla contra sí mismo?

En lo que parece una referencia directa a Dormammu, Strange se enfrenta a sí mismo y su doble temporal por la integridad de la realidad. En la película de Derrickson se mostró cómo Strange debió vencer a la criatura enfrentándola a un bucle temporal. En la serie, la batalla resume el concepto y lo lleva a otro nivel, con dos Strange batallando entre hechizos y habilidad. Al final, Strange pierde contra sí mismo (una alegoría a Dormammu incapaz de enfrentarse al tiempo) y destroza el universo en el que se encuentra.

Ya quedó claro que lo que ocurre en ¿Qué pasaría si…? es canon en el Universo cinematográfico de Marvel. Por lo que no queda más que preguntarse las implicaciones del episodio en Strange, línea central de la Fase 4 de Marvel. ¿Veremos al Hechicero Supremo en su versión más despiadada?