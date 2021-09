Uno de los grandes protagonistas del último showcase de la PlayStation 5 fue, sin duda, God of War Ragnarok. Si bien lo nuevo de Santa Monica Studio se anunció durante 2020, fue hasta el mencionado evento que lo vimos por primera vez en movimiento a través de un tráiler. Poco después, el estudio de california reveló más detalles sobre lo que representa esta entrega para la franquicia.

El regreso a Midgard en God of War Ragnarok no será solo para afrontar la gran batalla contra los dioses, sino también para decir adiós a la mitología nórdica. Sí, este juego pondrá punto final a la "Saga Norse", que es como Santa Monica le conoce a las aventuras de Kratos y Atreus en la cultura vikinga. Lo anterior fue confirmado por Eric Williams, director del título, durante una presentación posterior al showcase de la PS5.

Además, el directivo dejó entrever que Kratos y Atreus no lograrán frenar el Ragnarok. Por lo tanto, respetarán el relato vikingo. Estos detalles, evidentemente, generan incertidumbre sobre el futuro de la franquicia. ¿Qué sucederá con God of War tras el lanzamiento de Ragnarok? ¿Es este el fin de los populares personajes? Aunque todavía no hay nada oficial, es poco probable que Sony sepulte una saga tan popular.

El futuro de la franquicia tras God of War Ragnarok

God of War (2018) ya nos dejó algunas pistas sobre las posibles ambientaciones que visitará la franquicia tras la mitología griega y nórdica. Si terminaste el juego, seguramente recordarás que en varios niveles había referencias a la cultura egipcia, japonesa y América prehispánica. Entonces, hay muchas mitologías que Kratos y Atreus podrían explorar después de God of War Ragnarok. Quizá en Santa Monica ya saben cuál será el siguiente paso, pero es demasiado pronto para contarlo.

Pero antes de formular teorías sobre el siguiente destino de Kratos, God of War Ragnarok tiene mucho por contar. Sabemos, por ejemplo, que la nueva entrega introducirá nuevas habilidades, movimientos y combos de ataque, los cuales te ayudarán a enfrentar a los nuevos enemigos. Ojo, porque Freya tiene sed de venganza tras la muerte de Baldur. Además, podremos conocer otras zonas de Midgard. La mala noticia es que todavía no tiene fecha de lanzamiento.