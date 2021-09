Con el estreno en la plataforma de Disney Plus de la serie animada Dug y Carl (Bob Peterson, desde 2021), uno puede recordar que no parece muy discutible que Up (Pete Docter y Peterson, 2009) sea una de las mejores y más hilarantes y emotivas pelis de Pixar.

La primera secuencia le rompe a uno el corazón, algo muy inusual porque, de querer buscarle las lágrimas a uno, suelen dejarlo para el último tramo, como en Toy Story 3 (Lee Unkrich, 2010) o Coco (Unkrich y Adrián Molina, 2017). Y, más adelante, lo que nos ofrecen es una aventura espléndida y con una gran capacidad para arrancarnos buenas carcajadas; y este disfrute se lo debemos al guion escrito por los propios directores.

Así, sin secuelas en largometraje a la vista con las que que sí han contado los juguetes de Andy Davis, para empezar en Pixar, y Monstruos, S. A. (Docter, Unkrich y David Silverman, 2001), Buscando a Nemo (Andrew Stanton y Unkrich, 2003), Los Increíbles (Brad Bird, 2004) y Cars (John Lasseter, 2006), no debe extrañarnos que, por lo menos, decidiesen realizar algunos cortometrajes complementarios, una arraigada costumbre de Pixar.

De ahí salieron los aceptables La misión especial de Dug y George and A. J. (Ronaldo Del Carmen, Josh Cooley, 2009); y ahora es cuando viene la antología de Dug y Carl para seguir con ello.

‘Dug y Carl’: el buen humor y los contrastes de ‘Up’

Disney Plus

Los títulos de la serie ya le provocan a uno una sonrisa, por lo que vemos y por saber de estos dos personajes nuevamente. Y, no solo no le cuesta nada mantenerla en los espectadores, sino que con esa hilaridad que tan buen rato nos procuró Up también podemos complacernos aquí.

Los doce minutos de “Squirrell” (1x01) son un despepite desde el principio hasta el final y, aparte de servir para demostrarnos que de ninguna manera ha perdido Dug y Carl el espíritu de la película, con ese contraste sabroso de los caracteres de los personajes principales, en este capítulo olemos además el alma de los antiguos cortos de Disney protagonizados por el pobre Pluto, como El bandido de los huesos o Raciones de guerra (Charles A. Nichols, 1948, 1950), tan cafres como es posible.

Otro tanto de ello tiene “Puppies” (1x02), pero su puesta en escena humorística se basa sobre todo en transformar situaciones sin importancia en lo que únicamente puede ser algo grave para un perro como Dug. Y “Flowers” (1x03), que usa una premisa que los que conviven con estos animales conocen muy bien y cuya ingenua mala baba se circunscribe a su fantasía onírica que deviene en mal sueño.

En cuanto a “Smell” (1x04), incluye un misterio minúsculo que, por supuesto, no lo es para el can de Up, pero continúa aprovechando la psicología canina para sus chistes e insistiendo en las graciosas réplicas del anciano. Por último, “Science” (1x05), el episodio con el que concluye esta breve temporada de Pixar, nos reserva una pequeña sorpresa y nos confirma que Bob Peterson (Forky hace una pregunta) no ha olvidado cómo conmovernos con poca cosa.

Uno de los últimos trabajos del difunto Ed Asner

Disney Plus

Por si no resultaba evidente, para diseñar a Carl Fredricksen, el equipo artístico de Pixar se fijó en el añorado actor estadounidense Spencer Tracy. Pero, si la voz latosa de Russell pertenece a Jordan Nagai (Los Simpson) y la de Dug al propio Bob Peterson en Up y, claro, en Dug y Carl, al vejete ex cascarrabias se la proporciona Ed Asner, otro veterano intérprete americano, fallecido el pasado 29 de agosto, con el que Pixar quiso contar como con Christopher Plummer (Una mente maravillosa) para el villano Charles Muntz.

Su carrera de más de cuatro centenares de interpretaciones distintas, que se dice pronto, estuvo jalonada por el Warden Bragan del episodio “What Frightened You, Fred?” (7x30) de Alfred Hitchcock presenta (1955-1962) y el Jack Stander del capítulo “To Catch a Butterfly” (1x09) de La hora de Alfred Hitchcock (1962-1965), Bart Jason en El Dorado (Howard Hawks, 1966), el capitán Thomas Davies de Raíces (1977), Guy Bannister en JFK: Caso abierto (Oliver Stone, 1991), las cuerdas vocales de Roland Daggett en cinco episodios de Batman: La serie animada (Eric Radomski y Bruce Timm, 1992-1995) y de J. Jonah Jameson en treinta y cinco de Spider-Man (John Semper, 1994-1998).

Pero Ed Asner fue igualmente Maurice en el capítulo “How the Ghosts Stole Christmas” (6x06) de The X-Files (Chris Carter, 1993), Wilson White en seis episodios de Studio 60 (Aaron Sorkin, 2006-2007), el Herschel del capítulo “Dead on a Rival” (11x12) de Modern Family (Steven Leviatan y Christopher Lloyd, 2009-2020) o Sid Weinberg en tres episodios de Cobra Kai (Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, desde 2018). Pero seguro que le gustaría que una de las últimas cosas que nos brindase fuesen las carcajadas de Dug y Carl en Disney Plus.