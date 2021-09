El verano está dando sus últimos coletazos; aún hay días en los que el calor nos persigue. Pero poco a poco las temperaturas van bajando y la lluvia cada vez nos acompaña más en esta entrada en el otoño. Aunque el verano se acaba, muchas personas tienen fija la vista ya en el próximo año y en las posibles dietas para bajar de peso que hacer de cara a la temporada estival de 2022. Entre las que han estado de moda este verano, y que probablemente lo sigan el año que viene, está la dieta de la sandía. Pero ¿es una dieta saludable? ¿Puedo hacerla de cara al verano que viene o es una dieta para bajar de peso de la que luego me arrepentiré?

La dieta de la sandía no consiste en tomar tan solo sandía durante cinco días, que es el tiempo recomendado para hacerla. De hecho, en la dieta se pueden tomar otros alimentos. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en esta dieta para bajar de peso: "No es saludable ni completa", comenta a Hipertextual la dietista-nutricionista Júlia Farré. "Está llena de alimentos no recomendables, como galletas y queso light. Y lo mejor de todo, que es la sandía, ¡la dan en forma de zumo! Que es la manera menos recomendada para

tomar fruta. Un desastre de pies a cabeza". Es más, para rizar el rizo resulta que, como señala Farré, la dieta de la sandía "es un invento publicitario de la marca Sandia Fashion".

La fruta, mejor entera

Y es que tenemos que recordar por qué las frutas no deben tomarse en zumo de forma general (aunque sí se puede si se hace puntualmente, como en toda dieta saludable). La fruta, sea sandía u otro tipo, siempre es mejor tomarla entera y no en zumo. Esto se debe a que la fibra presente en la fruta, también en otros alimentos, nos ayuda a metabolizar la glucosa más lentamente. Esto es muy importante sobre todo porque ayuda a prevenir los picos de insulina.

La sandía "contiene una gran cantidad de agua" y "no destaca por ser una fruta rica en azúcar"; pero sí tiene "muchos otros nutrientes y componentes que la hacen saludable", indica Farré. "Si hacemos un zumo estropeamos la malla alimentaria que sujeta los azúcares de la fruta y estos se convierten en azúcares simples que debemos evitar", añade. De hecho, la experta señala que "una dieta equilibrada debe contener unas 3 raciones de fruta al día, siempre de forma entera (no zumos ni batidos)". Es más, la fruta "se puede consumir en cualquier momento del día; aunque vamos a recomendar espaciarla a lo largo de la jornada para aprovechar mejor la asimilación de nutrientes por parte del cuerpo".

La dieta de la sandía, poco recomendable

"La dieta de la sandía que proponen no sé si funciona ni si se podría catalogar como una dieta milagro", indica la dietista-nutricionista. Sin embargo, por todo lo que hemos visto sí que es poco recomendable. Ya sea para cinco días o para el verano entero; mejor comer variado, saludable y dejando los zumos para momentos puntuales.

¿Qué hacer si se quieren bajar unos kilos de más; pero de forma sana? "Si se quiere bajar de peso de manera sana hay que hacerlo con una buena motivación interna, sin prisas y con cabeza", comenta Farré. "Por supuesto recomiendo que sea de la mano de un dietista–nutricionista". Porque para eso están los profesionales, para ayudarnos a construir una dieta personalizada que nos ayude a bajar de peso o lo que necesitemos. No hace falta recurrir a la dieta de la sandía.