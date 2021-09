Amazon ha lanzado junto a la cantante Billie Eilish una edición especial de su altavoz inteligente más potente, el Echo Studio. El dispositivo mantiene las prestaciones de la versión original, pero modifica su aspecto con una cubierta de tela con motivo del último álbum de la cantante estadounidense, 'Happier Than Ever'.

No, no son imágenes editadas. Tampoco es una broma por parte de Amazon. El Echo Studio edición Billie Eilish es así de cutre. La compañía destaca en su web que el diseño del dispositivo se ha creado en colaboración con la cantante y está inspirado en la portada de su nuevo álbum. En concreto, el altavoz cuenta con una cubierta de tela en un color crema donde destaca la imagen de la cantante en la zona frontal, recortada a causa de la apertura para los bajos, que se encuentra en la parte inferior. En la zona superior, además, se puede leer el nombre de la artista.

El Echo Studio edición Billie Eilish no solo incluye este espantoso diseño, la versión especial también llega con una suscripción Amazon Music Unlimited durante 6 meses, que permitirá disfrutar del Audio 3D, una de las características más destacables de este altavoz. Lamentablemente, la voz de Alexa sigue siendo la misma que la de los otros altavoces Echo, no es la de la cantante. No obstante, Amazon ha confirmado que pronto será posible configurar alarmas especiales de Billie Eilish, pero esta función también estará disponible para el resto de los dispositivos Echo.

El Amazon Echo Studio de Billie Eilish cuesta 30 dólares más que el original

El precio de esta edición especial del Amazon Echo Studio es de 230 dólares, 30 dólares más caro que el dispositivo original. La compañía destaca que este producto estará a la venta hasta agotar existencias. Afortunadamente, el dispositivo ya no se encuentra disponible en su web.

El Amazon Echo Studio, recordemos, llegó en 2019 como una opción premium para el catálogo de altavoces inteligentes con Alexa de Amazon. Este dispositivo, además, permitía a la compañía competir contra altavoces como el HomePod o el Google Home Max. El Echo Studio destaca por su potente sonido y sus fuertes bajos, además de la compatibilidad con Dolby Atmos y audio en 3D, que ofrece un sonido más envolvente.