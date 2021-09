Charlie Cox ha generado demasiada conversación en semanas recientes. ¿La razón? Se rumora que aparecerá en Spider-Man: Sin camino a casa como Daredevil, el emblemático personaje al que dio vida en la serie homónima de Netflix. Ahora, en una entrevista con Forbes en relación a su participación en Kin, la serie de AMC, el actor fue orillado a pronunciarse nuevamente sobre los rumores. Evidentemente, prefirió cuidar su declaración para evitar cualquier tipo de escándalo.

"Mi respuesta es: sin comentarios. No sé qué va a pasar. Realmente no lo sé. Si existía la posibilidad de que eso sucediera en el futuro [la incursión de Daredevil a los filmes de Marvel], no quiero decir algo que pueda poner en peligro esas posibilidades. Los altos mandos de Marvel tal vez ven estas cosas o escuchan lo que digo, quizás eso influye." Charlie Cox

Además, Charlie Cox dijo desconocer cómo Disney está gestionando los derechos de los personajes que anteriormente pertenecían a Netflix. Refiriéndose, por su puesto, a Daredevil, Punisher y Jessica Jones. "No sé cuáles son las políticas, tampoco sé qué es lo que pasa detrás de escena. No sé nada de eso. No sé cuáles son las reglas, el trato que hizo Netflix… Todo lo que diga se puede sacar de contexto y podría ser un titular que podría significar algo, así que tengo un poco de cuidado con lo que digo ahora", declaró.

Ninguna noticia sobre Spider-Man: Sin camino a casa, por ahora...

Pese a esquivar el tema de Spider-Man: Sin camino a casa, reconoció el buen trabajo de Jon Bernthal y Krysten Ritter interpretando a Punisher y Jessica Jones, respectivamente. De hecho, recomienda elegir a los mismos actores en caso de que tengan pensado traer de vuelta a sus respectivos personajes. Charlie Cox continuó: "Lo único que diré es que no sé quién podría hacer una mejor versión de Punisher que Jon Bernthal. Ese personaje es querido, la gente está loca por Frank Castle. Así que si lo van a hacer de nuevo, espero que lo hagan con él porque no creo que sea mejor", y agregó:

"Siento lo mismo por Krysten Ritter. Sé que Jessica Jones no es un personaje tan conocido como Frank Castle, pero qué actuación. Fue un gran espectáculo." Charlie Cox

Tal parece que Charlie Cox, en caso de realmente formar parte del reparto de Spider-Man: Sin camino a casa, no dirá absolutamente nada antes del estreno (17 de diciembre de 2021). Mientras tanto, internet seguirá formulando todo tipo de teorías para darle cabida a Matt Murdock dentro del nuevo filme del superhéroe arácnido. Eso sí, la del abogado en la escena del tráiler ya quedó descartada.